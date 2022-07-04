【美國經濟】拜登籲加油站降價 遭貝佐斯抨擊：誤解市場動態

據《路透社》報道，亞馬遜 （AMZN）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在周未與白宮發生爭執，因為貝佐斯不滿美國總統拜登呼籲加油站公司降低價格。

拜登在周六（２日）在Twitter發文指，「現時是一個戰爭及全球危機的時期，降低你在加油站收取的價格，以反映你為產品支付成本，現在就去做」，其要求加油站公司降低汽油價格，因為油價在美國多個地區經已飆升至每加侖約 5 美元。

貝佐斯在不久後於Twitter發文指，「通貨膨脹對白宮來說太重要了，不能繼續發表這樣的聲明。這要麼是在誤導觀眾，要麼是誤解了市場動態」。

貝佐斯在過去也曾與拜登政府爭吵。在 5月時，他指責拜登誤導公眾，並指責他的政府導致通脹飆升。

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責任編輯：關海儀