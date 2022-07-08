綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念

近年來氣候變化、環境污染造成的影響愈趨明顯，全球對可持續發展日益重視。環保減排的理念已深入人心，愈來愈多企業把環境、社會和管治（ESG）等理念融入日常營運，並且加大綠色領域的投資。為支援企業在綠色經濟及環保相關項目上的發展，銀行業先後推出多元化的綠色金融產品及服務，協助更多企業實現低碳轉型，為可持續發展作出貢獻。



實現可持續發展 哪些地方可以更「綠」？



相信大家都聽過為環保捐款，但原來做定期存款都可以為環保出力。所謂綠色定期存款計劃，即是當企業參與有關計劃，銀行便會運用該筆資金支持綠色建築、可再生能源、污染防治產業等項目，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。而且有關計劃更會經由獨立第三方的認證機構進行鑒證，並發出發行前鑒證報告，確保存款用得其所。



在本地銀行中，中銀香港率先推出企業綠色存款產品，產品覆蓋多個幣種、主題豐富、存期靈活，是香港市場上支援最多綠色產業類型的定期存款計劃之一。企業參與中銀香港綠色定期存款計劃，可通過該行的綠色現金管理方案實現綠色資產增值，並按需要下載綠色存款開立證書報備參與綠色產業發展，滿足企業的綠色轉型及綠色發展需求。



在定期存款以外，企業在融資的環節也有實踐ESG的機會。中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平說：「企業在節能減排方面能做的很多，這讓我們也有許多機會為企業提供綠色貿易融資。」以綠色貿易融資為契機，銀行便可鼓勵企業將環保減排納入日常營運，採購可持續原料進行生產及出口產品，增加實踐綠色及可持續發展策略的機會。比如，中銀香港與聯志集團簽署了「可持續發展貿易融資」協議，在便利該集團採購可持續原料進行生產及出口產品的同時，亦協助其建立可持續發展的經營模式。又如，中銀香港獲中國石油國際事業（香港） 委任為綠色金融顧問，並與香港品質保證局攜手，為該公司完成綠色轉型貿易融資框架的制訂及認證，協助其拓展新能源業務，推動發展低碳及碳中和天然氣業務。



利用數碼化服務 環保做得更好



除積極發展綠色金融外，企業自身也可以從日常運營等方面為可持續發展做出貢獻，減低業務營運所帶來的環境影響。隨著數碼化轉型的浪潮席捲全球，可以說，企業實現線上化、無紙化辦公已是大勢所趨。中銀香港為企業提供數碼化平台支援服務，涵蓋發薪、報稅、財務管理等方面。企業可透過該行提供的免費發薪軟件，減少製作僱員薪金收據、僱主報稅表所須時間和成本，更可確保符合網上提交的格式。這些服務更支援僱主執行中國內地以及東南亞地區的薪酬管理事務，助企業推行快捷、高效的辦公模式，落實線上化、無紙化辦公，把ESG理念注入業務，建立可持續發展的經營模式。



攜手共贏 建設可持續發展未來



實現可持續發展需要每個人的參與和努力，而香港綠色金融發展亦需要大家的推動。除了金管局、香港交易所在綠色金融建設工作上不遺餘力外，各行各業在發展業務時也可秉持可持續發展理念，積極推動客戶成為綠色夥伴，盡力減低碳排放，支持實體企業向低碳經濟轉型。



俞陳平表示：「在可持續發展方面，我們積極創新，用多元化的綠色金融服務及產品與各界攜手推動香港綠色金融發展。」從某些行業開始，實踐可持續發展理念，為更多行業客戶推行綠色轉型，並積累寶貴經驗。俞陳平相信，接下來綠色金融的蓬勃發展料將勢不可擋，冀與各界一同見證有關發展。



未來，中銀香港會繼續為客戶度身訂造合適的解決方案，在提供多種綠色金融服務的同時，協助企業實現綠色發展目標。如想了解更多詳情，可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/corporate/ESG/greendeposit.html



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（特約）