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【下半年展望】招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行　看好疫後復甦、龍頭生科股等（附首選推薦名單）

股市 14:33 2022/07/04

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【下半年展望】招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行　看好疫後復甦、龍頭生科股等（附首選推薦名單）

招商證券發表下半年港股策略展望，我們認為港股有望在今年下半年迎來上漲行情，預計恒指將在21000至25000點區間運行，對應10.5至12.5倍預測市盈率。

招商證券表示，恒生指數和MSCI中國指數年初至今分別累計下跌了4.2%和9.5%，目前估值分別為11.2倍和12.8倍預測市盈率，接近過去三年歷史中值水平。 而對股市看法的核心邏輯：
1）中國的通脹壓力低於主要發達經濟體，這為貨幣政策提供了靈活的空間，認為中國經濟正走出低谷。
2）對房地產和基礎設施建設投資的支持性政策；
3）刺激消費的政策出台；例如對購置日期在今年6月1日至12月31日期間單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升或以下排量乘用車減半徵收車輛購置稅；以及各地相繼推出的消費補貼。此外，政策層還在多個行業出台穩增長政策；
4）為鼓勵消費和降低失業率，如該行之前的預測，去年新經濟行業面臨的政策逆風正在逐步消退；
5）恒指目前估值不高；該行預計南下資金對港股配置需求會提高。

行業方面，招商證券看好以下大類：

1）和經濟恢復息息相關的順週期板塊，例如能源、金屬和交通運輸；
2）餐飲、旅遊、汽車等線下消費；
3）政策逆風逐漸趨緩、估值已經大幅回調且基本面穩定的部分房地產和新經濟標的；
4）估值吸引的龍頭生物製藥公司；及
5）經濟結構轉型中政策層重點部署的低碳環保、新基建和高端製造。

以下為招商證券首選推薦名單：

股份 目標價
阿里巴巴（美：BABA） 140美元
美團 （03690） 234元
京東（美：JD） 73美元
網易（美：NETS） 148美元
新東方（美：EDU） 29美元
中教控股 （00839） 11元
藥明康德 （02359） 250元
百濟神州 （06160） 400美元
信達生物 （01801） 110元
錦欣生殖 （01951） 14元
工商銀行 （01398） 5.7元
郵儲行 （01658） 7.9元
國壽 （02628） 17.7元
理想汽車 （02015） 213元
小鵬汽車 （09868） 167元
吉利 （00175） 21元
李寧 （02331） 81.6元
特步 （01368） 審視中
海底撈 （06862） 21.2元

招商證券表示，隨著新冠疫情逐漸消退，全球經濟正逐步恢復到疫情前的趨勢水平。然而，通脹高企已成為許多主要經濟體面臨的最嚴峻的風險和挑戰，伴隨而來的是經濟滯脹風險上升，而俄烏戰爭進一步加劇了這種風險。該行預測今年中國GDP增速為4.2%，三年平均複合增速為4.8%。自去年 12 月以來，央行分別將1年期和5年期LPR累計下調15和20個基點，預計貨幣政策將維持適度寬鬆以支持經濟復甦。

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編輯：姚卓然

 

小鵬汽車－W（09868） 新東方（美：EDU） 網易（美：NTES） 錦欣生殖（01951） 百濟神州（06160） 海底撈（06862） 藥明康德（02359） 信達生物（01801） 李寧（02331） 中教控股（00839）

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