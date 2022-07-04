【下半年展望】招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行　看好疫後復甦、龍頭生科股等（附首選推薦名單）

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【肖建華事件】明天系創辦人肖建華案據報今日上海審訊
招商證券發表下半年港股策略展望，我們認為港股有望在今年下半年迎來上漲行情，預計恒指將在21000至25000點區間運行，對應10.5至12.5倍預測市盈率。
招商證券表示，恒生指數和MSCI中國指數年初至今分別累計下跌了4.2%和9.5%，目前估值分別為11.2倍和12.8倍預測市盈率，接近過去三年歷史中值水平。 而對股市看法的核心邏輯：
1）中國的通脹壓力低於主要發達經濟體，這為貨幣政策提供了靈活的空間，認為中國經濟正走出低谷。
2）對房地產和基礎設施建設投資的支持性政策；
3）刺激消費的政策出台；例如對購置日期在今年6月1日至12月31日期間單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升或以下排量乘用車減半徵收車輛購置稅；以及各地相繼推出的消費補貼。此外，政策層還在多個行業出台穩增長政策；
4）為鼓勵消費和降低失業率，如該行之前的預測，去年新經濟行業面臨的政策逆風正在逐步消退；
5）恒指目前估值不高；該行預計南下資金對港股配置需求會提高。
1）和經濟恢復息息相關的順週期板塊，例如能源、金屬和交通運輸；
2）餐飲、旅遊、汽車等線下消費；
3）政策逆風逐漸趨緩、估值已經大幅回調且基本面穩定的部分房地產和新經濟標的；
4）估值吸引的龍頭生物製藥公司；及
5）經濟結構轉型中政策層重點部署的低碳環保、新基建和高端製造。
|股份
|目標價
|阿里巴巴（美：BABA）
|140美元
|美團 （03690）
|234元
|京東（美：JD）
|73美元
|網易（美：NETS）
|148美元
|新東方（美：EDU）
|29美元
|中教控股 （00839）
|11元
|藥明康德 （02359）
|250元
|百濟神州 （06160）
|400美元
|信達生物 （01801）
|110元
|錦欣生殖 （01951）
|14元
|工商銀行 （01398）
|5.7元
|郵儲行 （01658）
|7.9元
|國壽 （02628）
|17.7元
|理想汽車 （02015）
|213元
|小鵬汽車 （09868）
|167元
|吉利 （00175）
|21元
|李寧 （02331）
|81.6元
|特步 （01368）
|審視中
|海底撈 （06862）
|21.2元
招商證券表示，隨著新冠疫情逐漸消退，全球經濟正逐步恢復到疫情前的趨勢水平。然而，通脹高企已成為許多主要經濟體面臨的最嚴峻的風險和挑戰，伴隨而來的是經濟滯脹風險上升，而俄烏戰爭進一步加劇了這種風險。該行預測今年中國GDP增速為4.2%，三年平均複合增速為4.8%。自去年 12 月以來，央行分別將1年期和5年期LPR累計下調15和20個基點，預計貨幣政策將維持適度寬鬆以支持經濟復甦。
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編輯：姚卓然