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土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食

環球政治 14:12 2022/07/04

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俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，全球糧食供應遭受打擊，土耳其與聯合國積極斡旋，幫助解決問題。烏克蘭官員日前表示，土耳其攔截一艘由烏克蘭被佔領區出發，掛起俄羅斯國旗的貨船。據報，貨船內載有約7,000噸糧食。

俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食 【下一頁】

烏克蘭駐土耳其大使博德納里（Vasyl Bodnar）表示，土耳其海關於上周六（2日），在海邊城市卡拉蘇（Karasu）攔截一艘載有烏克蘭糧食的掛俄羅斯國旗貨船。目前未知卡拉蘇是否貨船目的地，或是會經博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）繼續南行。

英國廣播公司（BBC）調查後指出，貨船名稱為Zhibek Zholy，由被俄羅斯佔領的扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）南部城市別爾江斯克（Berdyansk）出發。

俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口 【下一頁】

據悉，獲俄國委任管理扎波羅熱地區的首長（Yevhen Balytskyi）曾宣布Zhibek Zholy即將啟航的消息，並指船上載有7,000噸糧食，將運往「友好」國家，聲稱俄軍黑海艦隊確保航行安全。

即時通訊平台Telegram上流傳一段來自親俄媒體新聞報道，當中報稱Zhibek Zholy正前往土耳其。BBC對比衛星圖片後確認，片段拍攝地點是別爾江斯克，估計拍攝日期是6月28日。

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責任編輯：吳漢培

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