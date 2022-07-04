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商湯020股價未止跌　持貨如何自保？

股市 14:02 2022/07/04

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商湯 （00020） 上周四起解禁限售股份，股東爭相跳船令股價急插，今日續跌逾一成半，現跌逾17%，持貨散戶怎自保？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，除非長線睇好商湯發展元宇宙、數字概念才可長揸等，但前提能否成真仍然成疑，一旦發現是泡沫將跌得更深，現價不宜加注溝貨，建議於今日低位止蝕投降，作換馬部署。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : 3分鐘睇股

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