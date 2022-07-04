商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 股市 14:02 2022/07/04 分享： 分享： 商湯 （00020） 上周四起解禁限售股份，股東爭相跳船令股價急插，今日續跌逾一成半，現跌逾17%，持貨散戶怎自保？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，除非長線睇好商湯發展元宇宙、數字概念才可長揸等，但前提能否成真仍然成疑，一旦發現是泡沫將跌得更深，現價不宜加注溝貨，建議於今日低位止蝕投降，作換馬部署。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 今日 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 你可能感興趣 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 今日 12:45 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 13:25 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 12:23 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 最新專欄文章 更多 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 今日 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 今日 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 美股科技股部署 Amazon（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）策略一覽 2022/07/02 美股科技股部署 Amazon（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）策略一覽 投資策略 個股分析 技術分析 IPO 商湯－W（00020） 港股 止蝕 概念 長揸 元宇宙