【美團3690】美團逆市彈4%　大摩：美團最樂觀3年內股價可升見450元、重申為中資科網首選　

▲ 【美團3690】大摩：美團最樂觀3年內股價可升見450元、重申為中資科網首選

美團 （03690） 持續強勢，摩根士丹利認為，雖然京東 （09618） 被指將拓展外賣領域，引起部分投資者憂慮會影響美團的競爭優勢，但基於外賣的入行門檻偏高，加上美團在外賣及本地服務上擁有核心競爭優勢，相信京東難以威脅美團地位，預期美團會成為內地疫後復常的代替品（proxy），而持續的成本優化將成為盈利轉捩點，長遠前景仍穩健。

美團周一逆市彈高，最高見203.4元，升逾4%。

大摩：京東難撼動美團的外賣王者地位

大摩稱，美團的競爭優勢難以複製，包括全國性的外賣網絡、本土執行能力、廣泛的商家基礎等，而且按照京東往績，京東在投資新業務時，會較注重於投資回報率，而初期要在不同城市擴大商家及用戶基礎，並提供足夠誘因予外送員，必須要承擔較大的虧損。

京東重續與騰訊3年戰略合作 發17億元新股予騰訊找數【下一頁】

內地放寬檢疫隔離要求，大摩稱，參考內地於2020年疫後外賣、門店、酒店及旅遊等行業均出現強勁復甦，相信今次綫下積壓的消費需求將會釋放，為美團帶來穩定的復甦能力，對美團達成增長指標充滿信心，相信美團會是未來6至12個月最受惠於疫後復常的股份之一。

大摩指，撇除短線可得益於內地重新開放，美團長線亦能潛在受惠於新業務貢獻，因此看好美團長線前景，最樂觀估計，美團3年內潛在市值可達3500億美元，相當於每股約450元。

大摩認為，美團核心增長能力優於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） ，而且監管風險相對偏低，競爭亦沒有電商行業般激烈。

大摩維持美團「增持」評級，目標價240元，重申為中資互聯網服務行業首選。

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