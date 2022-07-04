▲ 【智能手機】內地618購物節智能手機銷量按年跌1成 小米市佔率降至第4、蘋果成高端市場贏家

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）早前舉行年中電商節618，恰逢上海逐步解除疫情封鎖，今年618電商節表現成為預測中國消費者情緒的重要指標。

市場研究機構Counterpoint發表報告指，今年618期間受惠折扣及促銷手段，帶助中國智能手機市場從4 月和5月的低位回升，但疫情反覆及經濟放緩仍打擊消費者對智能手機整體需求，今年618期間智能手機銷量按年下降10%。

618首周智能手機銷量增長32% 榮耀成唯一佔有率增長手機品牌

Counterpoint數據顯示，今年618 第一周（即5月30日至6月5日）的智能手機銷量較618前一周（即5月23至29日）增長32%。

對於各大手機品牌的618表現，Counterpoint助理總監Ethan Qi表示，榮耀今年618中以微弱優勢超越vivo，成為市場銷量冠軍，成唯一佔有率增長手機品牌。

小米市佔率跌至第四位 今年中端產品紅米Redmi K50貢獻最高

Qi稱，榮耀憑藉低基數以及涵蓋廣泛價格範圍的產品組合，今年618銷量按年增長148%，其新推出的榮耀70系列，一舉登上暢銷榜前十。

OPPO 和 vivo 的市場份額分別下降了一位至第二和第三位。小米 （01810） 今年618市佔率也有所下降，並跌至第四位。小米今年銷量貢獻最高的是中端產品紅米Redmi K50，其售價2,000元人民幣。

華為退場 蘋果成高端領域贏家

蘋果（Apple，美：AAPL）今年618排行第五，市場份額保持穩定，儘管銷量較去年有所下降，但在今年的 618 中，蘋果在高端領域是明顯的贏家，在華為受打擊後，蘋果在高端領域幾乎沒有競爭對手。蘋果提供的大幅折扣也讓 iPhone 13 系列極具吸引力。

Counterpoint 提到，拼多多逐漸成為智能手機的重要銷售渠道，今年拼多多繼續與品牌和商家聯合提供100 億元人民幣補貼活動，其智能手機銷售額在618期間按年增長 148%。

今年中國618電商購物節期間各品牌銷量佔有率

排名 手機品牌 2022年618市佔率 2021年618市佔率 按年變化 1 榮耀 19.1% 7.0% +12.1個百分點 2 vivo 19.0% 22.6% -3.6個百分點 3 oppo 18.1% 22.1% -3個百分點 4 小米 16.7% 19.3% -2.6個百分點 5 蘋果 13.7% 13.9% -0.2個百分點 6 華為 6.6% 9.9% -3.3個百分點 7 realme 2.1% 3.9% -1.8個百分點

來源：Counterpoint

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