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【美股焦點】野村料多個主要經濟體未來12個月將同步陷入衰退

股市 13:43 2022/07/04

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【美股焦點】野村料多個主要經濟體未來12個月將同步陷入衰退

野村表示，隨着貨幣政策收緊和生活成本上升，許多主要經濟體將在未來12個月內陷入衰退，全球經濟增長將同步放緩，當中包括歐元區、英國、日本、韓國、澳洲和加拿大將與美國一起陷入衰退。

野村表示，一些央行可能為了重拾其控制通脹信譽，即使犧牲增長，亦寧願採取過度收緊政策，然後到明年再降息。該行表示，愈來愈多的跡象表明，世界經濟正在進入同步增長放緩，這意味各國不能再依賴出口反彈來實現增長，這也促使預計將出現多次衰退。由於價格壓力已經從大宗商品蔓延到服務項目、租金和工資，通脹高企情況可能會持續存在。

野村指，不過，衰退的深度因不同國家而異。該行預測，美國從今年第4季度開始，將出現五個季度的淺層但持久的衰退。而如果俄羅斯完全切斷對歐洲的天然氣供應，歐洲的衰退可能會更深。野村預計，美國和歐元區的經濟在明年都將收縮1%。

至於澳洲、加拿大和韓國在內的中等規模經濟體而言，如果加息引發房地產泡沫爆破，則經濟衰退有比預期更嚴重的風險，該行預計今年第3季度韓國經濟將萎縮2.2%。

再者，由於持續的政策支持和經濟延後重新開放，預計日本將出現這個群體中最溫和的衰退。在寬鬆政策的幫助下，中國經濟正在復甦，中國是一個異數，但只要北京堅持其清零戰略，仍面臨再次封控的風險。

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