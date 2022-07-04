【打卡電車】COLLAR女團加持！寶礦力水特「特急補水號」本月登場 冷氣電車化身品牌40周年流動體驗館

今年踏入40周年的寶礦力水特，宣布與香港電車合作，推出以品牌命名的電車「特急補水號」，車身上更加寶礦力水特香港區代言人COLLAR各團員加持，相信會吸引到一眾COLLAR粉絲前往朝聖打卡！「特急補水號」除了一般的車身廣告外，車廂內部更會化身為「寶礦力水特流動體驗館」，讓乘客有如進入過往40年寶礦力水特產品演進的時光隧道。

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「特急補水號」將#88冷氣電車搖身一變成為「寶礦力水特流動體驗館」，讓乘客置身涼浸浸的冷氣電車中，瀏覽車廂內展示的電解質吸收率及貯存率「小貼士」。車廂亦為乘客提供線上和線下體驗，乘客可以透過掃描椅背後的二維碼，感受寶礦力水特香港區代言人COLLAR各團員獨特的汗水力，帶大家進入專屬她們的寶礦力水特之旅。

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寶礦力水特亦於車廂內悉心佈置了數個打卡位，讓乘客在獨一無二的「特急補水號」留下倩影，並在社交平台上分享「叮」點喜悅。

即睇「特急補水號」車身及車廂打卡位：

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為慶祝寶礦力水特登陸香港40週年，寶礦力水特由7月起特意安排了一連串精彩慶祝活動，讓大眾歡度一個活力四射的盛夏，締造難忘回憶。市民可留意寶礦力水特的官方網站及社交平台以獲得最新消息。

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責任編輯：嚴浩文