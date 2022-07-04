美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡

美國俄亥俄州一名非裔男子沃克，早前涉嫌交通違規下躲避警方追捕，最終身中最少60槍遭警方擊斃。俄亥俄州警方周日（3日）公布隨身攝錄機片段，指涉事警員當時判斷沃克有意取槍與警員駁火。

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事發於上周一（6月27日），25歲的沃克（Jayland Walker）於俄亥俄州阿克倫（Akron）涉嫌交通違規，警方試圖對其截查，但沃克拒絕停車並逃跑。

警方車輛追趕沃克的車，警方更聲稱沃克在車上曾開火。沃克其後落車奔跑繼續躲避警方追捕，但在場警員指沃克曾將手伸向腰部，認為沃克準備轉身進入射擊姿勢，開多槍將其擊斃。

據悉，沃克的車上有一把手槍、已上膛的彈匣及一枚金戒指。

有8名警員直接參與這宗槍擊案，目前全部都被安排放有薪假期。俄亥俄州刑事調查局（BCI）已接手調查這宗案件。

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警方周日在記者會上表示，法醫經驗屍後確認沃克身上有大約60處傷口，但尚未確定涉事警員向沃克開了多少槍。

警方首次播放涉事警員的隨身攝錄機鏡頭片段，顯示當沃克逃離車輛時，警察試圖用電槍截停他失敗，然後開多槍擊斃沃克。

警方也在現場附近尋獲一個彈殼，彈殼與沃克車内的手槍一致，BCI將確定彈殼是否來自這把槍。

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責任編輯：鄭錦玲