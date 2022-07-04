▲ 【鄭志剛私人投資】璟裕集團趁波動市攻港股掘金 冀長綫每年獲逾10%穩定回報

全球投資市場在不明朗因素困擾下劇烈波動，新世界發展 （00017） 副主席兼行政總裁鄭志剛旗下私人投資平台璟裕集團（Avantua Group）亦因應市況調整投資策略，由昔日主攻一級私募市場，轉為拓展港股二級市場，冀能令集團在風險可控的情況下，達到長綫逾10%的穩定回報。

一直充當財務或策略投資者的角色

璟裕董事總經理兼行政總裁許昊接受本報專訪時表示，璟裕成立約兩年多，一直充當財務或策略投資者的角色，初期大部分資金投放在一級私募市場，為減低投資風險，投資項目均處於發展較後期的企業。

「幾百萬、上千萬甚至逾億美元計的項目都做過」，希望能於2至3年內可以通過首次公開發行（IPO）或其他途徑退出。

許昊稱，璟裕是鄭志剛的私人投資平台，過去以自有資金投資為主，所以投資方式較靈活，決策也較快，「只要能以合法合規的方式幫老闆或股東賺到錢，就會投資，部分項目會採用槓桿方式投資」。

不過，許昊指，去年底以來二級市場跌得很厲害，一級市場價格又很高，很多公司的估值甚至比二級市場更高，所以璟裕在去年9至10月完成最後一隻私募基金後，再沒有在一級市場投資，而是靜待估值回到合理水平時才再部署，未來希望跟合作夥伴，成立對冲基金在二級市場尋找投資機會。

過去2年內部回報率（IRR）逾30%

璟裕截至去年底資產管理規模（AUM）逾20億美元，過去內部回報率（IRR）逾30%。許昊解釋，逾30%回報全因公司進入某些項目的時間較早，目前一級市場項目的估值已比當時高很多，長綫每年能達到逾10%回報已很好。「追求30%也不是很現實，不如長期穩定的逾10%，老闆並沒有要求翻倍的回報，而是在風險可控的情況下，達到長綫穩定回報就足夠。」

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