【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣

▲ 【長和系】長建據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案 12年賺近兩倍未動心

長和系李嘉誠旗下長實 （01113） 、長建 （01038） 及電能實業 （00006） 所共同持有的英國配電業務UK Power Networks（UKPN），今年初據報獲私募基金KKR、麥格理牽頭財團洽購，據報作價約150億英鎊（約1,423億港元）。最新外電報道，長和系已回絕收購提案，並指近期通脹升溫下，長和系臨時提出提高交易作價，令最終雙方未能達成協議。

長建、電能、李嘉誠基金會2010年合資收購UKPN，當時作貨約55億英鎊。及至去年，長實從李嘉誠基金會收購UKPN在內資產，最新長建、電能各持有UKPN 40%股權，長實則持有20%。

以最初收購價計算，UKPN 12年間估值累升約1.7倍。

UKPN交易傳聞年初傳出，一度有傳已接近完成，外電引述匿名消息指，長和系一方在6月預定簽署協議前兩天要求提價﹐但未有交待提價金額。英國最新通脹高達9.1%，為40年以來高位，令長和系方重新審視通脹、匯率影響，但提購一方認為在長達一年盡職審查後突然提價，做法不尋常也超出預期。

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