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【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣

股市 12:45 2022/07/04

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【長和系】長建據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍未動心

長和系李嘉誠旗下長實  （01113）  、長建  （01038）  及電能實業  （00006）  所共同持有的英國配電業務UK Power Networks（UKPN），今年初據報獲私募基金KKR、麥格理牽頭財團洽購，據報作價約150億英鎊（約1,423億港元）。最新外電報道，長和系已回絕收購提案，並指近期通脹升溫下，長和系臨時提出提高交易作價，令最終雙方未能達成協議。

長建、電能、李嘉誠基金會2010年合資收購UKPN，當時作貨約55億英鎊。及至去年，長實從李嘉誠基金會收購UKPN在內資產，最新長建、電能各持有UKPN 40%股權，長實則持有20%。

以最初收購價計算，UKPN 12年間估值累升約1.7倍。

李澤鉅曾稱：有offer不一定要賣，詳情可見【下一頁】

UKPN交易傳聞年初傳出，一度有傳已接近完成，外電引述匿名消息指，長和系一方在6月預定簽署協議前兩天要求提價﹐但未有交待提價金額。英國最新通脹高達9.1%，為40年以來高位，令長和系方重新審視通脹、匯率影響，但提購一方認為在長達一年盡職審查後突然提價，做法不尋常也超出預期。

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

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【李嘉誠賣產】長和系接獲英國配電業務購入意向　估值據報達1563億元

【長和系】李澤鉅：完成出售英國鐵塔考慮回購　霍建寧：對電訊合併好有興趣

港股 長江基建集團（01038） 電能實業（00006） 長實集團（01113） 李嘉誠基金會 私募基金 李嘉誠 李澤鉅

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