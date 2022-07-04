商湯020玩投機操作？話你知有多值博 股市 12:45 2022/07/04 分享： 分享： AI半新股商湯 （00020） 跌勢未止，半日跌逾13%，再破底低見2.55元，現價玩投機操作有多值博？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，現價投機值博率不吸引、不抵博，重上IPO招股價才考慮，如短線投機2.7元止蝕，不跌穿今日低位再向上買，但隨時有機會想止蝕也止蝕不到，寧可博恒指牛證。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 今日 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 你可能感興趣 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 13:25 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 12:23 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 今日 13:00 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 最新專欄文章 更多 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 今日 美團3690追唔追 即睇上望水位仲有幾多 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 今日 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 美股科技股部署 Amazon（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）策略一覽 2022/07/02 美股科技股部署 Amazon（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）策略一覽 美股好淡倉策略 TQQQ、SQQQ怎部署？ 2022/07/01 美股好淡倉策略 TQQQ、SQQQ怎部署？ Tesla宜減持？曾啟邦：換馬呢2隻美股更好 2022/07/01 Tesla宜減持？曾啟邦：換馬呢2隻美股更好 值博率 博反彈 投資策略 個股分析 技術分析 商湯－W（00020） 止蝕 牛證 IPO