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商湯020玩投機操作？話你知有多值博

股市 12:45 2022/07/04

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AI半新股商湯 （00020） 跌勢未止，半日跌逾13%，再破底低見2.55元，現價玩投機操作有多值博？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，現價投機值博率不吸引、不抵博，重上IPO招股價才考慮，如短線投機2.7元止蝕，不跌穿今日低位再向上買，但隨時有機會想止蝕也止蝕不到，寧可博恒指牛證。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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