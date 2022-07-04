【醫藥股】中生製藥兩日累升1成　滙豐：收購F-STAR可提升產品線、潛在升幅約34%

▲ 【醫藥股】中生製藥兩日累升1成 滙豐：收購F-STAR可提升產品線、目標價維持7元

中生製藥 （01177） 今日半日再升5.4%，報5.24元，暫為升幅最大的藍籌，股價兩日累升1成，創逾四個月高。 滙豐環球研究表示，公司收購F-STAR可提升產品線，目標價維持7元。

中生製藥於6月23日宣布，旗下全資附屬公司invoX Pharma Limited及invoX全資附屬公司Fennec Acquisition Incorporated 與F-star Therapeutics， Inc.訂立合併協議及計劃，以收購F-star（美：FSTX）所有發行在外的普通股，總代價為現金約1.61億美元，或每股7.12美元。

F-star的主要資產FS118是一種靶向PD-L1及LAG-3的雙檢查點抑制劑，目前正在進行對檢查點抑制劑 具有獲得性耐藥的頭頸部癌症患者的2期臨床試驗以及檢查點抑制劑初治的非小細胞肺癌（NSCLC）及彌漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者的臨床試驗。臨床階段雙特異性抗體管線還包括FS222， 一種雙重靶向CD137（4-1BB）激動劑及PD-L1抑制劑；FS120，一種靶向OX40及CD137（4-1BB）的雙重激動劑。

滙豐環球研究表示，公司收購F-STAR可提升產品線，並可與其內部研發部達成協同效應，將產品推至全球，而且交易價格合理。同時，該行又指，中生製藥目前現金有110億元人民幣，甚至可從科興分得股息而得到更多現金。公司現時2023年預計市盈率為15倍，2022至2024年經營溢利率年均複合增長（CAGR）為14%，現屬吸引估值，維持「買入」評級，目標價亦維持7元。這意味潛在升幅為33.6%。

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編輯：姚卓然