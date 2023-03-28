▲ 【新股IPO】內地虛擬社交平台Soul母企Soulgate第二度遞表 騰訊持股近五成

經營內地虛擬社交平台Soul的Soulgate周一（27日）申請來港上市，美銀及中金公司為聯席保薦人。Soulgate去年收入16.7億元（人民幣，下同），按年增長30.1%；全年虧損收窄61.6%至5.1億元；非國際財務報告準則下經調整虧損則為4950萬元。

Soulgate自2017年起先後進行7輪上市前融資，引入騰訊 （00700） 旗下意像架構投資、內地手遊商米哈遊、五源資本等投資者，其中意像架構持有Soulgate上市前49.9%股份，其他上市前投資者則共持股21.6%。集團比表示與騰訊有多種業務關係，包括微信支付，以騰訊服務獲取用戶；來自騰訊的廣告收入；QQ音樂的免費音樂檔案館；騰訊SMS服務；以及騰訊與數字資產相關的IT基礎設施服務。

Soul月活躍用戶3,160萬人

截至去年底，Soul月活躍用戶2,940萬人，按年減少7%，月均付費用戶達168.1萬人，按年升1.6%；日均活躍用戶達950萬人，增長2.2%，每名日活躍用戶日均花費時長達到46.4分鐘。

Soulgate主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，佔去年收入91.1%，另外亦有提供廣告投放服務。

集團預期集資額將作未來三年至五年規劃，包括投資大數據技術；元宇宙相關技術；基礎設施及吸引研發人才；擴大用戶群；開發創意產品，以及一般營運用途。

Soulgate曾於去年7月遞表，有關申請已於2023年1月到期。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控

股及中國建材

相關文章：

【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價 錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】達勢股份1405暗盤微跌 一手最多蝕65元

記者：宋佩恩