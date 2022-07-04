▲ 【新股IPO】內地虛擬社交平台Soul母企Soulgate申主板上市 騰訊持股近五成

經營內地虛擬社交平台Soul的Soulgate向聯交所提交主板上市申請，美銀及中金公司擔任Soulgate聯席保薦人。Soulgate自2017年起先後進行7輪上市前融資，引入騰訊 （00700） 旗下意像架構投資、內地手遊商米哈遊、五源資本等投資者，其中意像架構持有Soulgate上市前49.9%股份，其他上市前投資者則共持股21.6%。

Soul月活躍用戶3,160萬人

據Soulgate初步招股文件，截至去年底，Soul月活躍用戶3,160萬人，按年增長51.6%，月均付費用戶達170萬人，按年升78.1%；日均活躍用戶達930萬人，增長55.8%，每名日活躍用戶日均花費時長達到45.3分鐘。

Soulgate主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，佔去年收入93.9%，另外亦有提供廣告投放服務。

Soulgate去年收入12.81億元（人民幣，下同），按年增長157%；非國際財務報告準則下經調整虧損則為9.98億元。

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