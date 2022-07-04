【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務　日本率先啟用

▲ 任天堂近日宣布，將會加強維修服務，並推出訂閱服務「Wild Care」，來為用戶提供Switch的維修服務。

任天堂旗下熱門遊戲主機Nintendo Switch手掣Joy-Con，經常被投訴出現飄移情況，讓玩家的遊玩體驗受到影響。惟在推出了多個不同版本的Nintendo Switch機型後，相關問題始終尚未獲得改善。任天堂近日宣布，將會加強維修服務，並推出訂閱服務「Wild Care」，來為用戶提供Switch的維修服務。

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任天堂宣布，用戶每個月只需要支付200日圓（約11港元），或每年2,000日圓（約116港元）的費用，就可以在這段期間獲得完善的Nintendo Switch主機維修服務，此項服務包含了至今推出的所有Nintendo Switch機型、DOCK底座、轉接器，以及最重要的Joy-Con。

應注意的是，訂閱了這項服務的玩家，一年最多可以使用6次維修服務，而前兩次的維修將會視玩家們的需求，可提供整台換新的服務。一年最多可替玩家提供總計10萬日圓（5,804港元）的維修費用。

除了Joy-Con手掣飄移問題，玩家本身造成的硬件受損如主機進水等意外受損，都可使用服務，而運送費用也都將由任天堂負責。不過，目前此服務只限日本地區玩家，該企也未透露會否將服務拓展至日本以外的其他地區。

責任編輯：曾曉汶

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