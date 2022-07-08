【美股期貨】非農數據公布前　美股期貨好淡爭持（不斷更新）

美股期貨周五於歐洲市時段好淡爭持，其中道指期貨升54點，納指期貨跌24點或0.2%。美國今日將會公布6月失業率、非農就業數據、5月批發庫存終值。

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即市走勢︰

【18：43】道指期貨升54點或0.2%，報31421點；標指升1點，報3906點；納指期貨跌24點或0.2%，報12114點。

【18：05】【英國變天】約翰遜辭任英國首相 景順趙耀庭：經濟或進一步惡化、英鎊不太可能暴跌

【17：25】【氣候變化】歐央行警告氣候風險或令歐元區銀行虧損至少700億歐元 六成銀行未有氣候壓力測試框架

【17：15】【安倍晉三身亡】安倍晉三是堅實量寬政策支持者 日本央行日圓政策短線受影響？

【17：02】【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲 日圓走高、日經指數險倒跌

【14：35】【TWTR】Twitter人才招聘部門裁員三成 以應對業務壓力及馬斯克的潛在收購

【12：44】【美股焦點】還在爭論何時陷入衰退？ 富國銀行投資研究所：美國經濟現已經處於衰退之中

【12：33】【安倍晉三】日本首相安倍晉三遭背後槍擊、傳失去意識 日圓走高、日經指數升幅收窄

【12：21】道指期貨跌94點，報31273點；標指期貨跌15點，報3890點；納指期貨跌58點或0.5%，報12080點。

【09：13】【中美貿易戰】拜登據報今日將與顧問討論削減對華關稅事宜

【08：24】【儲局官員】沃勒布拉德齊撑7月加息0.75厘 稱為對抗高通脹要迅速行動

【08：08】【TWTR】馬斯克收購Twitter交易據報陷入嚴重危機 已停止部分融資討論 Twitter盤後跌4%

【07：55】【遊戲驛站GME】GameStop解僱CFO兼宣布大規模裁員 股價盤後跌5%

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

==以下7月7日（周四）股市==

美10年期債息重上3厘，美滙指數處107水平，不過仍無阻美股升勢 ； 市場對通脹的憂慮降溫，商品回穩，道指漲逾300點，納指升幅超過2%。

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道指收市升346點，報31384點，納指升259點或2.28%，報11621點，標指升57點，報3902點；油價亦造好，紐約期油升3.78%，報102.25美元，布蘭特期油則升3.41%，報104.12美元；美滙指數最新報107.06；美10年債息報3.007厘。歐股收市漲1.9%，資源股飈5.4%。

三星電子第二季收入增長勁，輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）及超微半導體（AMD）升4.8%至5.8%。特斯拉（Tesla）股價漲5.5%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國高通脹沒有緩解跡象，他支持在7月會議上加息0.75厘，9月進一步加息0.5厘。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德重申，高通脹正在削弱聯儲局的信譽，若聯儲局不採取行動，通脹風險可能會失控。他並預計2022年美國經濟將繼續增長。

數據方面，美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為23.5萬，按周增加4,000人，略多於預期的23萬，反映就業需求放緩。截至6月25日，持續申領人數升至137.5萬人，高過預期的132.8萬人。

另外，美國5月貿易逆差收窄至855億美元，惟高於預期的847億美元。原定周四公布、有「小非農」之稱的美國人力資源服務機構ADP私人企業就業數據，由於改進編製方法，將暫停公布，並計劃於8月底發布新的美國就業數據。

【英國首相】約翰遜宣布辭職 英鎊短線走強 華僑永亨：未來兩周英鎊第一阻力位為1.2

即市走勢︰

【01：10】道指升241點或0.8%，報31278點；納指升232點或逾2%，報11594點；標指升45點或1.2%，報3890點。

【01：00】美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，支持在7月會議上加息75個基點，重申高通脹正在削弱聯儲局的信譽，若聯儲局不採取行動，通脹風險可能會失控。他並預計2022年美國經濟將繼續增長。

【00：36】標普500指數漲逾1.3%，道指漲逾300點，升幅擴大至1.0%，納指漲逾2%，半導體指數升4.3%。特斯拉漲幅擴大至約5%。

【00：35】美股電動汽車股大漲，法拉第未來漲29.74%，蔚來汽車漲7.49%，小鵬汽車漲5.92%，理想汽車漲0.83%。

【00：06】據彭博社消息， 大眾汽車據稱為Porsche Sports CAr的IPO增添更多銀行機構，法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根士丹利將擔任高級簿記管理人。

【23：48】歐元兌美元下跌0.5%，最低觸及1.0152，續創20年新低。

【23：45】歐股收市全綫上漲，德國DAX指數漲1.97%，法國CAC40指數漲1.6%，英國富時100指數漲1.14%。歐洲Stoxx 600指數升1.88%。

【23：42】推特漲逾3%。公司稱垃圾郵件機器人的數量遠低於5%的估計值。

【23：32】布蘭特原油向上觸及106美元，漲6.02%。

【22：40】美滙指數仍處107水平，美債息挑戰3厘，不過仍無阻歐美股市走勢，道指升200點，納指升1.5%，歐洲Stoxx 600指數升1.7%。

【21：30】道指升218點，報21256點，納指升0.6%，報11428點，標指升23點，報2868點。

【18：04】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%，標指期貨升6點。

【12：31】【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍 2020年3月疫情出現以來最大折讓

【12：06】道指期貨升36點，報31049點；標指期貨升5點，報3853點；納指期貨升22點或0.2%，報11903點。

【11：06】【美國加息】聯儲局會議紀錄：利率可能要在更長時間內保持上升 有必要採取更嚴格的貨幣政策

【10：32】【TSLA】馬斯克據報去年與旗下初創公司高層誕孖胎 同年12月與前女友誕女

==以下7月6日（周三）股市==

美股反覆向好，道指早段曾跌172點，午市後一度轉升256點，截至今晨4時（即收市），道指升69點，報31037點；標指升13點，報3845點；納指升39點或0.35%，報11361點。

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儲局多數官員認為增長風險偏向下行，如果通脹未能下降，局方可能會採取「更具限制性」的政策。官員認為7月議息會議上將加息0.5厘或0.75厘。

官員們高度關注通脹風險，指通脹根深蒂固的風險巨大，可能需要一段時間才能將通脹率降至2%。6月政策會議的與會者同意通脹前景惡化，因此有理由加息75個基點。

美債息升，5年期債息升15個基點至2.968厘，10年期債息漲逾11個基點，報2.943厘。30年債息漲10個基點至3.14厘。

美油周三收跌1%， 較近期高位已下挫逾20%。紐約8月期油收跌0.97美元，跌幅0.97%，報98.53美元，續刷新4月以來新低，較3月8日結算價高位123.70美元， 已跌去20.3%。

美滙指數企107上方，暫升0.5%，報107.06。美國服務業ISM數據強勁，推一步推升美元，加上歐洲天然氣供應，以及英國政局不穩問題，美滙指數早段高見107.26，升逾0.6%。日圓一度蒸發升幅，低見135.99。

資金進一步撤出歐元，市場正對賭俄羅斯對歐供氣不會復常，歐洲衰退風險正進一步加強，分析師認為是一個「漫長冬季」。

歐元急瀉0.8%，跌穿1.02關，一度跌約1%低見1.0162。

即市走勢︰

【04：11】美股行業ETF多數收跌，能源業ETF跌超1.7%領跌，全球航空業ETF跌超1.4%，銀行業ETF在聯儲局發布6月議息紀錄後跌約0.8%，區域銀行ETF跌超0.7%，可選消費ETF和網絡股指數ETF跌約0.3%，醫療業ETF則漲約0.7%，全球科技股指數ETF和科技行業ETF漲超0.8%，公用事業ETF漲超1%。

【04：07】遊戲驛站宣布將股票按一比四進行分拆，股價升7%

【04：02】美股收市，三大股指反覆收漲，道指初步收漲69點，納指漲0.35%，美股新能源車板塊回落，法拉第未來（美：FFIE）跌逾14%，蔚來汽車（美：NIO）跌逾6%，理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）均跌逾3%。

【03：08】美國2年期債息延續漲勢，日內漲15個基點，現報2.97%，在聯儲局會議紀錄發布後已漲約5個基點。

【02：57】紐約8月原油期貨收跌0.97美元，跌幅0.97%，報98.53美元，續刷新4月以來新低，較3月8日結算價高位123.70美元， 已跌去20.3%。

【02：25】IMF總幹事格奧爾基耶娃：國際貨幣基金組織將下調此前對2022年和2023年全球經濟增長3.6%的預測。

據路透社報道，格奧爾基耶娃7月6日表示，自4月以來，全球經濟前景明顯變暗，鑑於風險升高，不能排除明年可能出現全球經濟衰退的可能性。

【01：47】紐約8月黃金期貨收跌17美元，跌幅0.96%，報1746.90美元，創9個月來最低收市價。

【01：16】美布兩油走高，布蘭特原油重回100美元上方，現報100.86美元，跌幅收窄至2%。據報道，美國財政部發布與伊朗石油相關的制裁。

據美國財政部網站，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁一個由個人和實體組成的國際網絡，該網絡利用以海灣為基地的幌子公司為伊朗公司向東亞交付和銷售價值數億美元的伊朗石油和石化產品提供便利。

【00：19】美國和盟友探討將俄羅斯原油售價限制在40至60美元

【00：06】微軟（美：MSFT）升幅收窄至0.4%，該股一度漲逾1.2%，升見266.16美元。動視暴雪（美：ATVI）則跌0.3%，即市曾跌1%低見78.1美元。英國競爭與市場局（CMA）表示，將研究微軟收購動視暴雪交易是否在漲價或壓縮消費者選擇空間方面傷害到競爭。微軟1月宣布將以687億美元收購動視暴雪的決定以來，全球多個反壟斷部門排著隊審查這宗交易。

【00：02】法國電力共用公司Electricite de France SA巴黎股價（EDF）收漲14.53%，法國政府稱將把EDF公司100%國有化。

【00：02】債市周三波動劇烈，交易員難以在衰退和通脹之間找到平衡。債券上漲一度使30年期債息自5月份以來首次跌破3厘，但在美國公布一項高於預期的服務業指數後，收益率重回即市高位，現報3.1139厘，升逾7基點。短期國債價格領跌，兩年期債息反彈至2.88厘。

Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，在可預見的未來，債市的主要狀態就是波動，任何不能反映短期內將衰退的數據，都會引起投資者下意識的拋售。

【00：02】荷蘭版「餓了麼」Just Eat Takeaway.com NV倫敦股價收漲13.77%，美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）同意對Just Eat Takeaway美國附屬公司GrubHub持股2%，以便讓GrubHub可以接入亞馬遜的Prime會員服務。亞馬遜股價跌0.5%。

【23：45】歐股收市造好 法股漲2%

德國DAX 30指數收漲1.56%，報12594點。

法國CAC 40指數收漲2.03%，報5912點。

英國富時100指數收漲1.17%，報7107點。

歐洲STOXX 600指數收漲1.66%，報407.34點。

【23：07】現貨黃金持續走低，現已跌破1740美元，較即市高位跌超30美元，跌幅達1.4%。

【22：00】美國服務業ISM數據強勁，推一步推升美元，加上歐洲天然氣供應，以及英國政局不穩問題，美滙指數高見107.15，升0.6%。日圓一度蒸發升幅，低見135.99。

【21：30】道指升17點或不足0.1%，報30958點；標指升5點或0.2%，報3837點；納指升15點或0.1%，報11334點。

【21：00】【歐美息差】交易員料歐元兌美元滙價 下月5成機會跌至1算

【19：20】【HSBC滙豐】滙豐據報洽售俄羅斯子公司予EXPOBANK

【19：12】美滙指數突破107關再升0.4%，資金進一步撤出歐元，歐元急瀉0.7%，跌穿1.02關，歐股在歐元急跌下，升逾1%，道指期貨偏軟。

【12：18】道指期貨跌30點，報30906點；標指期貨跌2點，報3831點；納指期貨升1點，報11809點。

【10：52】【TSLA】Tesla次季交付量兩年來首次下滑 分析：通脹過熱或再影響未來電動車需求

【09：41】【對沖基金】橋水旗下Pure Alpha據指上半年回報達32%遠勝大市 另老虎環球6月終於賺錢

【09：33】【美國加息】債券交易員開始預期聯儲局明年至少減息0.5厘 美息將於明年首季見頂

==以下7月5日（周二）股市==

歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數昨突破106關口，一度高見106.78，創20年高。歐洲股債雙殺，歐元創20年最低，道指一度急瀉742點，中段跌幅縮窄，納指轉升。

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資金湧入美元及債市避險，截至今晨4時，美滙指數升1.3%，報106.29；歐元跌1.5%，報1.0266美元；道指收市跌129點，報30967點；納指升194點或1.75%，報11322點；標指升6點，報3831點。

挪威工會與石油業界領袖稱，在政府介入後，石油業工人結束剛開始不足一天的罷工行動。紐約期油跌穿100美元心理關口，為5月11日以來首次。歐羅跌穿1.03美元關口，創20年新低。

美國對沖基金名宿阿克曼（Bill Ackman）認為，聯儲局要加息至四厘以上，才能達到控制通脹的效果，但經濟不會因此出現嚴重衰退 ； 一旦通脹受控，股票、長期債券以至經濟都將受惠。阿克曼披露，旗下基金已經作好部署，將因聯儲局進取加息而獲利。

英國央行表示，在大宗商品價格飈升推高全球通脹之後，全球經濟前景「嚴重惡化」，未來數月有進一步下行風險。英國央行在報告中表示，英國銀行業的資本狀況依然強勁，盈利能力增強，而且對於大多數英國企業，仍有能力償債。

數據顯示，美國5月工廠訂單按月增長1.6%，升幅大過預期，扣除運輸項目的工廠訂單增長1.7%。美國5月耐用品訂單向上修訂至按月增長0.8%。扣除運輸項目的耐用品訂單修正後按月增長0.7%，與前值相同；扣除飛機的非國防資本材訂單向上修訂至增長0.6%。

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即市走勢︰

【01：22】英國衛生大臣及財相先後辭職，英鎊維持跌勢

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）及財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）先後宣布辭職。英鎊兌美元維持1.4%的跌幅，暫報1.1930，徘徊於即市低位1.1899附近。

【01：08】LME三個月期銅跌超過5%，至每噸7,597美元，為2020年12月以來最低水平。

【01：00】道指跌577點，跌幅為1.86%，報30520點；納指跌23點，跌幅為0.21%，報11104點；標普500指數跌53點，跌幅為1.4%，報3771點。

【00：38】高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie表示，金融市場正設法消化經濟衰退風險。原油實物/現貨市場（供需關係）的緊俏程度處於歷史最高水平，庫存普遍偏低。高盛的布蘭特原油價格目標位每桶140美元。

【00：23】區塊鏈概念股逆市走高，MicroStrategy漲逾6%，Riot Blockchian漲4.48%，Marathon Digital漲3.34%，Coinbase漲2.22%，區塊鏈ETF BLOK漲0.11%。

【23：50】歐洲股市全綫收跌，德股英股跌2.9%

德國DAX30指數收跌2.91%，報12401點；

英國富時100指數收跌2.86%，報7025點；

法國CAC40指數收跌2.68%，報5794點；

歐洲STOXX 600收跌2.11%，報400.68

【23：55】美國10年期債息跌至2.789厘，為5月27日以來的最低水平

【23：45】歐元區貨幣市場目前預期歐洲央行年底前將加息約130個基點，低於周一預計的140個基點。

【23：44】美國5年期債息跌10個基點，報2.775厘，創最近一個月新低。

【23：39】經濟衰退擔憂席捲市場，紐約期油跌破100美元

紐約期油自5月11日以來首次跌破每桶100美元，市場憂慮全球經濟放緩將最終遏制需求。隨著美聯儲局啟動加息周期，交易員擔心美國借貸成本急升會對油市產生影響。

花旗預測，到今年底原油可能會崩潰至每桶65美元，如果需求引發的衰退到來，到2023年底原油將跌至45美元。

【23：38】美元兌加元觸及2020年11月以來最高水平，報1.3081。

【22：10】道指跌逾600點

【21：35】道指跌逾500點，納指跌1.7%，油價跌逾3%。

【21：30】道指跌420點或1.4%，報30676點；標指52跌點或1.4%，報3772點；納指跌159點或1.4%，報10967點。

【20：28】美股三大指數期貨均跌約1%。道指期貨挫1%或309點，報30752點；標指期貨跌1.1%或40點，報3787點；納指期貨更跌1.3%或149點，報11461點。

【19：09】歐洲經濟恐陷入衰退困局，一方面要加壓抑通脹，另一方面歐洲整體經濟強度不足，未必能出招大幅加息。資金湧入美元及債市避險，美滙突破106關，見20年高，歐元兌美元跌逾1%，見20年低，跌破1.03，邁向歐美滙價1算水平。

美債息靠穩，道指期貨跌122點，納指期貨跌0.6%。

【17：13】道指期貨跌195點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌25點。

【12：15】道指期貨升76點，報31137點；標指期貨升12點，報3839點；納指期貨升54點或0.5%，報11666點。

【10：18】【美國經濟】高盛策略師：美國經濟衰退非基本假設 就業增長或因聯儲局加息而偏軟

【09：42】【中美貿易戰】劉鶴與美國財政部長耶倫通話 中方表達對取消關稅之關切

【08：54】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Vauld凍結提款 聘請顧問研究潛在重組方案

【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅 惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

==以下7月4日（周一）股市==

歐洲續受通脹問題困擾，瑞士公布6月份CPI升至近30年來最高水平，達到3.4%，較5月份的2.9%大升，高通央行2%目標。瑞士央行指出，俄羅斯烏克蘭是通脹急升的重要因素，持續供應鏈問題亦產生重要影響。

歐洲天然氣價升到近4個月的最高水平，俄羅斯繼續削減對歐的天然氣輸出，而挪威的罷工計劃，令市場供應進一步收緊，天然氣期貨再急升1成。

挪威石油和天然氣游說組織周末警告，罷工活動將升級，該國大約13%的天然氣日出口量面臨風險。周二起3個氣田料因罷工而關閉，緊接另外3個項目將因罷工行動而進一步停擺。

歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。

德國出口跌0.5%，遜預期，入口大增2.7%，反映資源價格上升影響，貿易收支跌10億歐元。

美股周一獨立紀念日休市一天，美股期貨下跌，道指期貨跌95點，納指期貨跌0.5%。

本周焦點將落於就業數據，另外周四亦會公布6月FOMC會議紀要。

焦點新聞︰

即市走勢︰

【22：00】道指期貨跌69點，報30992點；標指期貨跌14點，報3813點；納指期貨跌58點或0.5%，報11552.5點。

【20：40】道指期貨跌48點，報31013點；標指期貨跌11點，報3816點；納指期貨跌52點或0.45%，報11559點。

【12：06】道指期貨跌181點，報30880點；標指期貨跌25點，報3801點；納指期貨跌89點或0.8%，報11522點。

【12：06】【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退 予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀

【10：59】【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退 料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張

【09：10】【AAPL】據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變 鴻海下月底開始量產

【08：27】【TSLA】Tesla第二季交付量按季跌近18%、略遜預期 受累上海封控工廠關閉

【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

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責任編輯︰梁浩碩