  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美股獨立紀念日休市一天　道指期貨跌48點、納指期貨跌0.45%（不斷更新）

股市 20:40 2022/07/04

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美股周一獨立紀念日休市一天，美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌48點，納指期貨跌52點或0.45%。本周焦點將落於就業數據，另外周四亦會公布6月FOMC會議紀要。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

即市走勢︰

【20：40】道指期貨跌48點，報31013點；標指期貨跌11點，報3816點；納指期貨跌52點或0.45%，報11559點。

【12：06】道指期貨跌181點，報30880點；標指期貨跌25點，報3801點；納指期貨跌89點或0.8%，報11522點。

【12：06】【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退　予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀

【10：59】【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退　料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張

【09：10】【AAPL】據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變　鴻海下月底開始量產

【08：27】【TSLA】Tesla第二季交付量按季跌近18%、略遜預期　受累上海封控工廠關閉

【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

上一篇文章

【內房銷售】力高上月銷售跌49%　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】油價會否災難式衝高　電力股繼續發力？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款