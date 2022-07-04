【美股期貨】美股獨立紀念日休市一天 道指期貨跌181點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
股市 12:20 2022/07/04
美股周一獨立紀念日休市一天，美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌181點，納指期貨跌89點或0.8%。本周焦點將落於就業數據，另外周四亦會公布6月FOMC會議紀要。
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焦點新聞︰
【美股一周前瞻】美股周一休市 聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要
即市走勢︰
【12：06】道指期貨跌181點，報30880點；標指期貨跌25點，報3801點；納指期貨跌89點或0.8%，報11522點。
【12：06】【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退 予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀
【10：59】【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退 料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張
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【08：27】【TSLA】Tesla第二季交付量按季跌近18%、略遜預期 受累上海封控工廠關閉
【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。
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責任編輯︰梁浩碩