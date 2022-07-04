【美股期貨】歐天然氣價再漲1成　歐股照造好（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐洲續受通脹問題困擾，瑞士公布6月份CPI升至近30年來最高水平，達到3.4%，較5月份的2.9%大升，高通央行2%目標。瑞士央行指出，俄羅斯烏克蘭是通脹急升的重要因素，持續供應鏈問題亦產生重要影響。

歐洲天然氣價升到近4個月的最高水平，俄羅斯繼續削減對歐的天然氣輸出，而挪威的罷工計劃，令市場供應進一步收緊，天然氣期貨再急升1成。

挪威石油和天然氣游說組織周末警告，罷工活動將升級，該國大約13%的天然氣日出口量面臨風險。周二起3個氣田料因罷工而關閉，緊接另外3個項目將因罷工行動而進一步停擺。

歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數升0.8%，法國升0.6%，德股微跌，英股升1.1%。

美股周一獨立紀念日休市一天，美股期貨下跌，道指期貨跌69點，納指期貨跌0.5%。

本周焦點將落於就業數據，另外周四亦會公布6月FOMC會議紀要。

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焦點新聞︰

即市走勢︰

【22：00】道指期貨跌69點，報30992點；標指期貨跌14點，報3813點；納指期貨跌58點或0.5%，報11552.5點。

【20：40】道指期貨跌48點，報31013點；標指期貨跌11點，報3816點；納指期貨跌52點或0.45%，報11559點。

【12：06】道指期貨跌181點，報30880點；標指期貨跌25點，報3801點；納指期貨跌89點或0.8%，報11522點。

【12：06】【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退 予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀

【10：59】【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退 料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張

【09：10】【AAPL】據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變 鴻海下月底開始量產

【08：27】【TSLA】Tesla第二季交付量按季跌近18%、略遜預期 受累上海封控工廠關閉

【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩