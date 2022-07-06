【美股市況】道指曾挫逾700點　憂衰退資金狂湧美滙避險　歐美股市重挫　油價瀉8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐洲經濟恐陷入衰退困局，一方面要加壓抑通脹，另一方面歐洲整體經濟強度不足，未必能出招大幅加息。資金湧入美元及債市避險，美滙突破106關，高見106.78，見20年高，歐元兌美元跌逾1.6%，見20年低，跌破1.03，邁向歐美滙價1算水平。

市場 最新報（今晨零時） 變幅 美滙指數 106.59（曾高見106.78, 升逾1.5%） +1.4% 道指 30510（曾低見30355點，挫742點或2.4%) -1.9% 納指 11088（曾低見10911點，挫216點或1.9%） -0.4% Stoxx600 400.68（曾低見400.5，跌2.1%） -1.7% 紐油 99.62（曾低見98.32，跌9%) -8.1%

本港時間今晨零時，道指跌586點或1.9%，報30510點，納指跌0.4%，標指跌1.6%，紐約期油失守100美元關，跌逾8%，報99.62美元。

英國央行表示，在大宗商品價格飈升推高全球通脹之後，全球經濟前景「嚴重惡化」，未來數月有進一步下行風險。英國央行在報告中表示，英國銀行業的資本狀況依然強勁，盈利能力增強，而且對於大多數英國企業，仍有能力償債。

美債息靠穩，十年期美債息報2.8厘，美國今日將會公布5月工廠訂單，另會公布5月耐用品訂單終值。

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即市走勢︰

【23：55】美國10年期債息跌至2.789厘，為5月27日以來的最低水平

【23：45】歐元區貨幣市場目前預期歐洲央行年底前將加息約130個基點，低於周一預計的140個基點。

【23：44】美國5年期債息跌10個基點，報2.775厘，創最近一個月新低。

【23：39】經濟衰退擔憂席捲市場，紐約期油跌破100美元

紐約期油自5月11日以來首次跌破每桶100美元，市場憂慮全球經濟放緩將最終遏制需求。隨著美聯儲局啟動加息周期，交易員擔心美國借貸成本急升會對油市產生影響。

花旗預測，到今年底原油可能會崩潰至每桶65美元，如果需求引發的衰退到來，到2023年底原油將跌至45美元。

【23：38】美元兌加元觸及2020年11月以來最高水平，報1.3081。

【22：10】道指跌逾600點

【21：35】道指跌逾500點，納指跌1.7%，油價跌逾3%。

【21：30】道指跌420點或1.4%，報30676點；標指52跌點或1.4%，報3772點；納指跌159點或1.4%，報10967點。

【20：28】美股三大指數期貨均跌約1%。道指期貨挫1%或309點，報30752點；標指期貨跌1.1%或40點，報3787點；納指期貨更跌1.3%或149點，報11461點。

【19：09】歐洲經濟恐陷入衰退困局，一方面要加壓抑通脹，另一方面歐洲整體經濟強度不足，未必能出招大幅加息。資金湧入美元及債市避險，美滙突破106關，見20年高，歐元兌美元跌逾1%，見20年低，跌破1.03，邁向歐美滙價1算水平。

美債息靠穩，道指期貨跌122點，納指期貨跌0.6%。

【17：13】道指期貨跌195點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌25點。

【12：15】道指期貨升76點，報31137點；標指期貨升12點，報3839點；納指期貨升54點或0.5%，報11666點。

【10：18】【美國經濟】高盛策略師：美國經濟衰退非基本假設 就業增長或因聯儲局加息而偏軟

【09：42】【中美貿易戰】劉鶴與美國財政部長耶倫通話 中方表達對取消關稅之關切

【08：54】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Vauld凍結提款 聘請顧問研究潛在重組方案

【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅 惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

==以下7月4日（周一）股市==

歐洲續受通脹問題困擾，瑞士公布6月份CPI升至近30年來最高水平，達到3.4%，較5月份的2.9%大升，高通央行2%目標。瑞士央行指出，俄羅斯烏克蘭是通脹急升的重要因素，持續供應鏈問題亦產生重要影響。

歐洲天然氣價升到近4個月的最高水平，俄羅斯繼續削減對歐的天然氣輸出，而挪威的罷工計劃，令市場供應進一步收緊，天然氣期貨再急升1成。

挪威石油和天然氣游說組織周末警告，罷工活動將升級，該國大約13%的天然氣日出口量面臨風險。周二起3個氣田料因罷工而關閉，緊接另外3個項目將因罷工行動而進一步停擺。

歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。

德國出口跌0.5%，遜預期，入口大增2.7%，反映資源價格上升影響，貿易收支跌10億歐元。

美股周一獨立紀念日休市一天，美股期貨下跌，道指期貨跌95點，納指期貨跌0.5%。

本周焦點將落於就業數據，另外周四亦會公布6月FOMC會議紀要。

焦點新聞︰

即市走勢︰

【22：00】道指期貨跌69點，報30992點；標指期貨跌14點，報3813點；納指期貨跌58點或0.5%，報11552.5點。

【20：40】道指期貨跌48點，報31013點；標指期貨跌11點，報3816點；納指期貨跌52點或0.45%，報11559點。

【12：06】道指期貨跌181點，報30880點；標指期貨跌25點，報3801點；納指期貨跌89點或0.8%，報11522點。

【12：06】【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退 予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀

【10：59】【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退 料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張

【09：10】【AAPL】據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變 鴻海下月底開始量產

【08：27】【TSLA】Tesla第二季交付量按季跌近18%、略遜預期 受累上海封控工廠關閉

【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩