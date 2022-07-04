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【NBA】籃網球星暫停IG帳戶 惹交易揣測

環球社會熱點 12:37 2022/07/04

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西蒙斯突然停用IG帳戶。

美國職業籃球賽（NBA）的夏天球員交易自由市場近日開啟，紐約布魯克林籃網再次成為傳聞中心。兩大球星杜蘭特及艾榮分別陷入交易傳聞，前者更是表明要離隊。上季加盟的球星西蒙斯近日突然停用社交平台帳戶，惹起外界揣測。

【NBA】勇士相隔4年再奪總冠軍 居里首膺FMVP 【下一頁】

籃網（Brooklyn Nets）陣中兩大球星杜蘭特（Kevin Durrant）及艾榮（Kyrie Irving）身陷交易傳聞，身為球隊第3位球星的西蒙斯（Ben Simmons）日前卻突然停用自己的IG帳戶，讓外界不禁懷疑，西蒙斯是否亦會被交易。

西蒙斯去年季中因與前東家費城76人（Philadelphia 76ers）的關係惡劣，被交易至籃網。其時即使飽受批評，但西蒙斯依然活躍於各大社交平台，因此今次突然停用IG，惹起外界關注。

西蒙斯IG帳戶消失

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LBJ身家破10億美元 NBA史上現役首人 【下一頁】

杜蘭特早前表明要求被交易，有傳他點名希望加盟鳳凰城太陽（Phoenix Suns）及邁亞密熱火。但即將34歲的杜蘭特實力仍備受認可，據報近半NBA球會羅致這位全明星級小前鋒。

籃網控衛艾榮去季因新冠疫苗接種問題被迫限制出場，加上場外種種問題，早已有傳籃網打算交易。上周六（2日）傳出，洛杉磯湖人（LA Lakers）有意用陣中星級後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）交換艾榮。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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