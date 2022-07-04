【恒大危機】恒大傳拉攏境外債權人推翻清盤呈請　境內再有子企遭執行、累計涉147億元人幣

▲ 【恒大危機】恒大多間子公司再增執行人信息 被執行總金額累達147億元人幣

內房債務危機遲遲未解決，中國恒大 （03333） 資金鏈持續緊張，上周遭為佳盛環球（Top Shine Global）在香港入稟呈請清盤。外電引述消息指，中國恒大正接觸境外債權人，爭取他們反對清盤呈請，作為呈堂證據之一。報道又指，中國恒大不打算和佳盛環球庭外和解。

中國恒大目前在境外已有約230億美元債務被視作違約，並在尋求債務重組，消息指公司爭取年底與境外債權人達成共識。

佳盛環球是恒大子企房車寶的投資者之一，其清盤呈請將在8月31日首場聆訊，若呈請成功將影響其重組計劃，並令境外資產價值大減。

恒大境內再有子企被執行 累計涉資147億人幣

境內市場方面，有內媒引述企業數據平台天眼查指，近日恒大地產集團有限公司、太原恒林房地產開發有限公司、太原恒彬房地產開發有限公司新增被執行人信息，涉及3.7億元人民幣，執行法院為山西省太原市中級人民法院。

恒大地產集團有限公司、恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司新增被執行人信息，涉及127.45萬元人民幣，執行法院為佛山市南海區人民法院。目前，恒大地產集團有限公司被執行總金額已超147億元人民幣。

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