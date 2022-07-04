  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大傳拉攏境外債權人推翻清盤呈請　境內再有子企遭執行、累計涉147億元人幣

股市 17:09 2022/07/04

分享：

分享：

【恒大危機】恒大多間子公司再增執行人信息　被執行總金額累達147億元人幣

內房債務危機遲遲未解決，中國恒大 （03333） 資金鏈持續緊張，上周遭為佳盛環球（Top Shine Global）在香港入稟呈請清盤。外電引述消息指，中國恒大正接觸境外債權人，爭取他們反對清盤呈請，作為呈堂證據之一。報道又指，中國恒大不打算和佳盛環球庭外和解。

中國恒大目前在境外已有約230億美元債務被視作違約，並在尋求債務重組，消息指公司爭取年底與境外債權人達成共識。

佳盛環球是恒大子企房車寶的投資者之一，其清盤呈請將在8月31日首場聆訊，若呈請成功將影響其重組計劃，並令境外資產價值大減。

恒大境內再有子企被執行 累計涉資147億人幣

境內市場方面，有內媒引述企業數據平台天眼查指，近日恒大地產集團有限公司、太原恒林房地產開發有限公司、太原恒彬房地產開發有限公司新增被執行人信息，涉及3.7億元人民幣，執行法院為山西省太原市中級人民法院。

恒大地產集團有限公司、恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司新增被執行人信息，涉及127.45萬元人民幣，執行法院為佛山市南海區人民法院。目前，恒大地產集團有限公司被執行總金額已超147億元人民幣。

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

相關文章：

【恒大汽車】「恒馳5」據報7月6日開始預售　售價料約20萬人幣、十一後交付

【恒大危機】中國恒大︰將極力反對清盤呈請　預期不會影響重組計劃或時間表

港股 恒大 中國恒大（03333）

上一篇文章

中芯國際（00981）受壓跌逾3% 有貨冇貨點部署？

下一篇文章

【歐洲央行】歐洲央行管委Muller：7月應加息四分一厘　9月進一步加息半厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款