▲ 【大行看法】野村：美國經濟料最快第四季步入衰退 予中國及印度「增持」評級、對中資股看法更趨樂觀

美國經濟步入衰退的風險增加，野村證券認為，美國很可能於今年第四季開始衰退，而且衰退有更早開始的風險，除美國外，歐元區、英國、澳洲、加拿大、日本甚至南韓等發達國家於未來12個月亦有可能出現衰退。

美國經濟會連續五季出現倒退

野村指，即使美國步入衰退，料只是一個輕度衰退，即美國實質經濟增長從頂度回落至底部只有約1.5個百分點，與疫情大流通期間的10個百分點及金融危機的4個百分點相距甚遠，而且名義經濟增長亦不會出現衰退，對股市來說是利好消息。

不過，野村經濟師估計，美國經濟會連續五季出現倒退，而且在經濟不確定性揮之不去的情況下，股市或陷入困境。參照歷史經驗，股市往往在經濟衰退期間觸底，故若野村的假設成立，拠資者可能要等待更長時間，才看到環球股市觸底。

過去一周中央給予更多放寬清零政策的訊號

環球股市調整下，野村相信，亞洲股票亦不能倖免，惟相信會產生差異化，相信亞股短線會在美國經濟硬著陸及軟著陸的討論下，大幅波動，但第三季末料會回穩，因美國通脹會回落，該行在亞洲只給予中國及印尼「增持」評級。

野村表示，該行對於中資股看法更趨樂觀，因過去一周中央給予更多放寬清零政策的訊號，而且近日經濟數據顯示中資股最壞時間已過，3月已是MSCI中國指數的谷底。該行稱，部分中國科技股首季業績勝預期，中國PMI已自低位反彈，而且流入H股資金增長，股估值仍然吸引，而且投資者仍給予中資股「減持」評級，加上中國經濟及企業料在寬鬆政策料有強勁反彈，均令該行更堅持對中資股的樂觀看法。

野村指，雖然發達國家有衰退風險，但亞洲企業盈利仍有正增長，預期亞洲（日本除外）今年實質經濟增長4%，明年4.1%，並估計MSCI亞洲（日本除外）每股盈利今年增長7%，明年增長10%。

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