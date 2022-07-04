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【網絡安全】英軍社交媒體帳號遭黑客入侵　散播加密貨幣假訊息

科技 12:06 2022/07/04

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英國軍方官方Twitter帳號於昨一度被黑客入侵，被竄改成貌似熱門NFT計畫The Possessed的首頁內容，並發布多則含假網站連結的帖文。

非同質化代幣（NFT）項目近年成為大熱，不少黑客已開始瞄準機會，用作詐騙。近日更有黑客入侵英國軍方Twitter及YouTube官方帳號，發布關於加密貨幣及NFT的假消息，誘拐民眾按下假網站連結，再作出詐騙。

【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元　列入FBI十大通緝要犯名單

【加密貨幣】投資者控告Elon Musk惡意兜售狗狗幣　要求賠償2萬億

據外媒The Verge報道，英國軍方官方Twitter和YouTube帳號於昨（3日）一度被黑客入侵，其Twitter官方帳號被竄改成貌似熱門NFT計畫The Possessed的首頁內容，並發布多則含假網站連結的帖文。

至於其YouTube帳號，則被竄改成類似知名投資機構方舟投資（Ark Invest）的首頁內容，並發布Tesla創辦人Elon Musk及方舟投資行政總裁Katie Wood過往討論加密貨幣的影片。

英國軍方其後承認，社交平台帳號被黑客入侵。他們強調，現時已經完成修復，並會全面徹查是次事件。

【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試

責任編輯：曾曉汶

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