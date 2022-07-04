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Amber Heard法律團隊動議撤銷判決 質疑陪審團理據不足

環球社會熱點 11:58 2022/07/04

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尊尼狄普前妻Amber Heard在誹謗案敗訴，Amber Heard不服裁決結果打算上訴。她的法律團隊最近提出動議尋求撤銷判決，質疑法庭無適當審查陪審員資格，又認為沒有足夠理據支持裁決結果。

真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫 【下一頁】

尊尼狄普誹謗案法官根據陪審團裁判結果，要求尊尼狄普與Amber Heard分別支付200萬美元（1,560萬港元）及1035萬美元（約8,119萬港元）賠償，另加每年6%利息。Amber Heard法律團隊上周五（3日）向弗吉尼亞州的費爾法克斯縣巡迴法院（Fairfax County Circuit Courthouse）提出動議。

在長達43頁文件中，Amber Heard法律團隊要求撤銷誹謗案判決結果，指尊尼狄普一方僅透過非直接證據形式指控Amber Heard誹謗，而不是Amber Heatd用法律陳述方式誹謗的說法，根本沒有足夠理據支持裁判結果。

此外，動議文件指法庭紀錄15號陪審員於1945年或以前出生，但公開資料表明他應該出生於1970年，質疑挑選陪審團過程的有效性，懷疑15號陪審員是否確實收到陪審團傳票，法院有否適當審查陪團員資格。

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官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件  【下一頁】

尊尼狄普要求索償2018年12月18日至2020年11月2日Amber Heard對他所作的誹謗損失，動議指尊尼狄普沒有將其索償金額範圍限制在這段時間內，Amber Heard認為陪審團裁定的賠償金額過高，遠超其訴訟所涉及要求賠償範圍。

法院裁定若Amber Heard提出上訴，她必須繳納相當於賠償總額的保證金，另加48萬美元（374萬港元）的利息。分析指，由於Amber Heard無足夠金額提出上訴，其法律團隊提出新動議，嘗試在無需拿出保證金的前提下推翻裁決。

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責任編輯：郭麗明

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