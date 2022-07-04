▲ 【電視廣播TVB】TVB大股東黎瑞剛近日重組持股 騰訊阿里料將脫手TVB在內投資項目

電視廣播（TVB） （00511） 大股東「中國梅鐸」、內地商人黎瑞剛近日完成涉及TVB持股的股權結構重組，由於持股方式改變，騰訊 （00700） 及阿里 （09988） 或已變相脫手TVB等投資項目。

早在2017年左右，TVB曾因股權架構複雜遭證監質疑，因而被逼披露股權架構，當時爆出黎瑞剛才是TVB的背後大股東，而非前主席陳國強。

黎瑞剛旗下傳媒旗艦「華人文化公司」（CMC Inc.）以同股不同權方式，控制TVB控股公司Young Lion的36%投票權，陳國強則持有較少的股份、較高的投票權。此外，由於黎瑞剛只持有「華人文化公司」約82%股份，其他股份則由騰訊、阿里等持有，變相為TVB引入科網巨頭的資金。

「華人文化公司」投資眾多，包括邵氏兄弟 （00953） 、財新傳媒、深藍影業（BLUE MEDIA）及東陽正午陽光影視有限公司等。

今次黎瑞剛股權重組重點在於他不再透過「華人文化公司」持有TVB控股公司Young Lion，聯交所披露，黎瑞剛透過全資控制CMC Corporation持股。意味隨著「華人文化公司」退場，背後阿里、騰訊等股東也脫手TVB 在內的傳媒投資項目。

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