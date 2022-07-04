▲ 【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險 人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力

香港和內地監管機構今早宣布兩項新合作，包括部署「互換通」、金管局與人行貨幣互換協議成常備協議兼擴大規模。在債券通周年論壇暨互換通發布儀式上，金管局總裁余偉文指出，債券通已成外資參與境內債市的主要管道，「互換通」讓外資可參與境內利率衍生工具交易，令投資者有更多風險管理工具﹐提升香港離岸人民幣樞紐角色。

余偉文續指，目前外資持倉佔內地130萬億人民幣的債市規模約3%，但相對人民幣在國際貨幣基金會（IMF）特別提款權（SDR）佔比提升、人民幣進一步國際化，債券通未來北向通仍有很多空間，風險管理工具成為下一發展重點。

證監會：互換通有利金融穩定

互換通預計初期投資產品包括利率互換產品，相關合約屬場外交易產品，而非在交易所平台買賣，透過投資者互換定息或浮息等安排，令他們可管理定息產品風險。

證監會署理行政總裁梁鳳儀指，隨外資持有上萬億人民幣債券，對沖市場風險和利率風險成為關注，新工具有助減輕債市在巨大波動時的拋售壓力，對金融穩定有重大意義，期望互換通與去年推出的A股期貨令香港成投資者管理中國股票、債券風險的中心。

人行：兩大新措施提升香港連接中外金融市場能力

人民銀行副行長、外管局局長潘功勝同一場合指出，互換通以及最新貨幣互換協議安排，代表香港作為國際金融中心，具條件和優勢成為內地金融市場開放的重要窗口和橋樑，作為國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場，人行會繼續深化與香港的務實合作，支持香港國際金融中心建設與發展。

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記者：麥德銘