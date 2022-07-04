【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

短片社交平台TikTok近日惹上私隱爭議，美國聯邦通信委員會一名共和黨籍成員日前控訴TikTok，涉收集大量美國用戶的敏感數據，且位於北京的母公司「字節跳動」員工可存取。面對相關爭議，TikTok行政總裁周受資主動致函九名共和黨參議員承認問題，並指正與甲骨文合作開發一個數據保安系統，將限制中國員工存取美國用戶數據。

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據路透社報道，周受資在信中承認，位於中國的員工能夠在經過安全團隊監督及授權後，存取美國用戶的數據。他同時強調，中國政府未曾提出過提供數據的要求，該企也從未向政府提供數據，而且即使被要求提供，也不會照做。

為釋除疑慮，TikTok將與美國大型科企甲骨文合作，開發數據保安系統，限制美國以外地區對用戶數據的存取，包括字節跳動的員工。另外，也期望可將美國用戶的數據，轉移至甲骨文在美國的雲伺服器。

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責任編輯：曾曉汶

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