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【Tesla】Tesla或因比特幣損失逾4.4億美元 相當年度利潤9%

環球政經 16:17 2022/07/04

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據外媒報道，Tesla （美：TSLA）可能會於將公布的第二季度的業績報告中，提及到約4.4億美元（約34.5億港元）的比特幣減值損失，而這損失或相當於Tesla年度利潤的9%。

比特幣在最近1年以來價格暴跌，據CoinDesk網站數據，近1年來比特幣下跌了約45.24%，近日最低更觸及1.87萬美元水平。目前全球加密貨幣總市值已經下跌至8680億美元。據悉，Tesla 於第一季度購買了價值約15億美元的比特幣，而在比特幣的暴跌下，Tesla 有可能面臨巨額的比特幣減值損失，損失逾4.4億美元。

Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在今年3月於社交媒體上表示，「在高通膨率的時候，擁有房子或者推出好產品的公司股票，比起持有現金來得更好。我仍然會繼續持有，並不會販賣我的比特幣、以太坊、狗狗幣的持倉」。

截至撰稿，比特幣價格大約為1.90萬美元。

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責任編輯：關海儀

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