  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權　稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

股市 11:15 2022/07/04

分享：

分享：

【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權　稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

吉利汽車 （00175） 大股東李書福進軍手機有進展。李書福創辦的湖北星紀時代與珠海市魅族在杭州舉行戰略投資簽約儀式，正式宣布星紀時代持有魅族科技79.09%的控股權，並取得對魅族科技的單獨控制。吉利現跌3.1%，報17.28元。

李書福表示，未來智能汽車、智能手機兩個行業的賽道不再單調，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關係。最近，手機企業紛紛開始造汽車，汽車企業也嘗試造手機，最終都是為了創造更好的用戶體驗，可謂殊途同歸，異曲同工。

魅族創始人黃章表示，未來智能汽車和智能手機是互相融合的產品形態，相信魅族的明天一定會愈來愈好。同時，魅族首席執行官黃質潘透露，魅族手機一下代新產品將於明年一季度發布。

相關文章：

【吉利造手機】吉利控股李書福再成立手機製造公司　上周傳收購魅族手機

【吉利造手機】吉利李書福手機公司星紀時代註冊資本增至6.5億人幣　直接持股降至6.77%

【百度9888】集度汽車工商變更吉利關連公司除名　吉利控股：股權不變

編輯：姚卓然

智能手機 港股 收購 汽車 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險　人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力

下一篇文章

【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退　料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款