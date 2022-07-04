▲ 【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權 稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

吉利汽車 （00175） 大股東李書福進軍手機有進展。李書福創辦的湖北星紀時代與珠海市魅族在杭州舉行戰略投資簽約儀式，正式宣布星紀時代持有魅族科技79.09%的控股權，並取得對魅族科技的單獨控制。吉利現跌3.1%，報17.28元。

李書福表示， 未來智能汽車、智能手機兩個行業的賽道不再單調，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關係。 最近，手機企業紛紛開始造汽車，汽車企業也嘗試造手機，最終都是為了創造更好的用戶體驗，可謂殊途同歸，異曲同工。

魅族創始人黃章表示，未來智能汽車和智能手機是互相融合的產品形態， 相信魅族的明天一定會愈來愈好。同時， 魅族首席執行官黃質潘透露，魅族手機一下代新產品將於明年一季度發布。

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編輯：姚卓然