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【烏克蘭戰爭】澤連斯基認烏東再失守 誓重奪利西昌斯克

環球政治 10:55 2022/07/04

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俄羅斯繼續強攻烏克蘭東部，盧甘斯克成為兩軍近日交戰最激烈地區。烏克蘭軍方確認，已撤出盧甘斯克最後據點利西昌斯克，聲稱希望保存更多軍事力量。烏克蘭總統澤連斯基表明，在西方武器幫助下，一定會重新奪回利西昌斯克。

【烏克蘭戰爭】利西昌斯克或失守 俄邊境城市爆炸3死 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）的關鍵城市利西昌斯克（Lysychansk）控制權於周日（3日）一度陷入混亂，但烏軍同日稍後承認，為避免更多士兵犧牲，保存更多軍事力量，下令軍隊全面從利西昌斯克撤出。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在同日晚間演說中承認，利西昌斯克已經失守，烏軍已經撤離。惟他強調，烏克蘭在西方國家現代化武器支援下，將會重新奪回利西昌斯克。澤連斯基指俄軍集中火力在頓巴斯（Donbas），烏軍會利用西方的長程導彈還擊。

【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認 【下一頁】

俄軍早前宣布首階段特別軍事行動結束，改以「解放」頓巴斯地區為目標。上周失去北頓涅茨克（Sievierdonetsk）後，烏軍再失去利西昌斯克。俄軍已全面控制盧甘斯克，下個目標定必是頓涅茨克（Donetsk）。

俄羅斯國防部表示，防長紹伊古（Sergei Shoigu）已通報總統普京（Vladimir Putin），俄軍已「解放」盧甘斯克。烏國官員批評「解放」一詞純屬俄方政治宣傳，並指利西昌斯克的民居地區曾據報被密集炮火襲擊。

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責任編輯：吳漢培

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