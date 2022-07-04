哥本哈根商場槍擊案釀3死多人傷 22歲槍手被捕（第二版）

丹麥首都哥本哈根一個大型商場周日（3日）下午發生槍擊案，導致3人死亡及多人受傷。警方當場拘捕1名22歲槍手，指槍手本身有精神問題，並排除了槍手行兇動機涉及恐怖襲擊的可能性。

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（第二版更新警方説法）

事發商場Field's Mall位於哥本哈根郊區，有超過140間商店及食肆。從商場附近乘坐一條地鐵綫就能抵達市中心。

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當地周日下午商場突然響起槍聲，隨即引發商場内的顧客恐慌。當地媒體有片段顯示，一群顧客爭先恐後逃出商場。警方其後接報到場，拘捕一名持有步槍和彈藥的22歲男子。

據悉，槍手擊斃1名40多歲男子及較年輕的一男一女。槍擊案中也有多人受傷，其中3人傷勢危殆。

英國歌手Harry Styles原定在距離槍擊案僅1.6公里的位置表演，但由於意外發生，表演已經臨時取消。

警方表示槍手是丹麥人，透露沒有跡象顯示槍手有同夥，呼籲商場内的店家保留閉路電視片段，而槍手將於周一（4日）上庭。警方透露槍手為精神病患者，似乎是隨機發動襲擊，並無基於性別等因素挑選襲擊目標，並無跡象顯示今次槍擊案為恐怖襲擊。

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丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）表示，丹麥人遭受了一場殘酷的襲擊事件，數人被殺及有更多人受傷。她勉勵丹麥人民團結，在這個艱難時刻互相支援。

丹麥對上一次是於2015年發生大型恐怖襲擊，哥本哈根有文化中心及猶太教堂接連遇襲，造成兩人死亡及6名警員受傷。至於槍手則在警方駁火期間死亡。

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責任編輯：鄭錦玲