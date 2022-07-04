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【下半年展望】瑞銀孟磊：6月以來北上資金淨流入730億元　三大原因料海外資金下半年重回中國市場

股市 10:31 2022/07/04

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中資股上半年表現不滯，截至今年首季末，海外投資者持有A股3.19萬億元，僅佔總市值4%或者自由流通市值8.8%。今年2月至4月期間，由於全球地緣政治風險加劇、國內疫情反彈和中概股退市風險增大，北向投資者一度淨賣出A股。不過，瑞銀證券中國策略分析師孟磊預計，全球投資者今年將重新關注具有盈利穩定性和可預見性的成長股。

張憶東：A股和港股將成為下半年全球贏家【下一頁】

孟磊指，隨上海進入全面恢復階段且國內政策寬鬆力度大幅加強，全球投資者近期轉為淨買入，6月初以來北上資金淨流入達到730億元。

投資者偏好高端製造業、耐用消費品及食品飲料

歷史上來看，在地緣政治風險較低且全球市場波動性較低的時間段內，北上投資者往往會淨買入A股。孟磊解釋，考慮到（1）美國可能對中國出口產品取消部分關稅；（2）中國政府對互聯網相關領域的監管有所放鬆；以及（3）A股市場似乎已經觸底，海外資金將在下半年重回中國市場。

戰略性行業配置方面，全球投資者顯示出其對高端製造業（電動汽車/新能源相關）、耐用消費品（主要是家電）和食品飲料行業的明顯偏好。在戰術層面，北向投資者在今年二季度增加了對半導體、食品飲料、材料和資本貨物行業的配置。

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港股 宏觀分析 市場動向 大行報告 中國市場 中國 A股

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