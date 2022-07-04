▲ 【ETF通】瑞銀房東明：ETF通料帶動A股市場交易及資金量增約一成 可提升投資決策效率及豐富中國市場交易策略

互聯互通下的ETF通正式開始，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明預計，ETF互聯互通將帶動A股市場的交易和資金量增加約10%，瑞銀十分歡迎ETF互聯互通落地，這也將對集團業務帶來積極的推動作用。房東明表示，ETF通是首次把股票以外的標的納入相關機制中，是中國金融市場持續開放的又一標杆性的舉措，在今年全球資本市場受宏觀經濟、地緣政治、疫情等不確定性因素影響的大背景下，這對提振海外投資者信心有方向性的激勵作用。

房東明指，國際投資者通過北向滬深股通，可投資於83只A股ETF，基於ETF作為更靈活便利的工具，將提升投資決策效率和豐富中國市場交易策略，尤其是涉及內地股票市場一些獨特的主題和稀缺的行業類型，可令投資標的更為豐富，對無論是投資性和交易性的海外投資者而言，均具有吸引力。

對於內地機構投資者以及適合的高淨值投資者，ETF通可優化投資組合，為全球配置提供途徑和便利。

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