▲ 【AAPL】據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變 鴻海下月底開始量產

日前有傳台積電（美：TSM）傳遭三大客戶下調訂單，台媒《經濟日報》表示，訪查台灣供應鏈指標廠之後，就新iPhone 14系列，相關廠商同聲回應沒有下調首批出貨量。

報道引述供應鏈強調，iPhone 14首批備貨9,000萬部的目標並未改變，按照蘋果慣例，要等到新產品上市後，觀察終端市場實際銷售情況，再來做第二波或是第三波調整。因此，目前說下調10%備貨量的說法有點太早，供應鏈目前備貨與生產都處於正常水準。

另外，報道又指，鴻海iPhone最大組裝基地大陸鄭州廠預定8月下旬開始大規模生產iPhone 14，目前持續招募見習生以及技術人員。據指鴻海鄭州廠近期更開始進行新產品量產爬坡演練，針對鋼件、鋁件、品質與安全等各方面提前操作，確保設備安全有效健康運行，為接下來的量產做好準備。

此前據報台積電（美：TSM）遭3大客戶下調訂單，包括蘋果（Apple，美：AAPL）、超微（美：AMD）及輝達（NVIDIA，美：NVDA），又指蘋果iPhone14系列首批9000萬台出貨的目標已削減一成。台積電上周五跌5.8%，收報77美元，創2020年9月新低。

更多美股新聞

相關文章：

【TSMC】台積電傳遭三大客戶下調訂單 美股大成交跌6%

【TSMC】日本批准台積電建廠計劃 最高補貼近280億港元

【TSMC】台積電料今年收入增三成 暫無歐洲建廠計劃

編輯：姚卓然