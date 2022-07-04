▲ 【互聯互通】中港監管機構最快明年初推「互換通」、買賣利率衍生工具 初期先開北向通

香港與內地資本市場互聯互通機制再納入新資產類別。證監會、香港金融管理局、中國人民銀行今天（7月4日）聯合公告宣布，港交所旗下香港場外結算有限公司、中國外匯交易中心（全國銀行間同業拆借中心）以及銀行間市場清算所股份公司（上海清算所）合作全新市場互聯互通計劃 ── 互換通（Swap Connect），擬在6個月後正式啟動。

透過互換通，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，可交易標的初期為利率互換產品，其他品種後續將根據市場情況適時開放。

兩地監管機構期望，這將成為境外投資者管理因投資內地債券市場而產生的利率風險的有效途徑。根據聯合公告，互換通初期先開通「北向通」。

互換通須待獲得監管批准，以及市場準備工作和其他運作安排完成後啟動。實施細節及正式啟動的日期將會適時公布。

互換通準備工作時間料需時6個月

香港場外結算公司母企港交所 （00388） 表示，三方通過建立基礎設施連接，共同支持「互換通」業務開展。初期支持境外投資者便捷地參與內地銀行間市場利率互換交易及清算。

外匯交易中心為境内外投資者提供衍生品交易服務，以不改變境內外衍生品電子交易習慣為出發點，支持境外投資者通過中國人民銀行認可的境外第三方電子交易平台接入，在外匯交易中心交易系統與境內報價機構達成衍生品交易。外匯交易中心實時將達成的交易發送至中央對手方清算機構（以下簡稱CCP）進行集中清算，實現交易清算直通式處理及全流程高效對接。

香港場外結算公司與上海清算所通過CCP互聯，共同提供集中清算服務，其中香港場外結算公司服務境外投資者，上海清算所服務境內投資者；雙方共同進行日常保證金及資金結算，並建立特殊風險準備資源覆蓋彼此違約的潛在損失。

港府表示歡迎 首次將金融衍生工具引入互聯互通

行政長官李家超表示，互換通是內地與香港金融市場融合的又一個重要里程碑，第一次在金融衍生工具領域引入互聯互通安排，讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更為全面。有關項目的實施將進一步支持香港根據國家「十四五」規劃的目標，強化作為全球離岸人民幣業務樞紐及風險管理中心的功能，同時貢獻內地資本市場高水平對外開放。

同時，財政司司長陳茂波表示，互換通將有助推進内地與香港金融衍生工具市場共同發展，為投資者提供更多元化的風險管理工具選項，提升兩地的衍生產品生態圈。這亦將有利香港離岸人民幣市場的建設，進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。

金管局同時公布，與人民銀行公布優化貨幣互換協議，改為常備協議形式，毋須續期。協議規模並由原來的5,000億元人民幣/5,900億元港幣擴大至8,000億元人民幣/9,400億元港幣。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，憑藉滬深港通的成功，內地與香港之間的市場互聯互通已逐步擴展至其他渠道。市場聯通透過互換通延展至場外衍生工具，將是新的里程碑，讓國際投資者能夠更廣泛地參與龐大的內地債券市場。

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

相關文章：

【ETF通】北水首次間接投資阿里巴巴 哪隻ETF佔比最重？

【ETF通】許正宇：ETF通進一步深化中港兩地資本市場融合 提供更多元化資產配置選擇