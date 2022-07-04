三大資產配置新思維應對投資格局轉變

今年以來，投資環境充滿挑戰，股債相關性增加，並雙雙錄得下跌，為多元資產配置帶來難題。我們認為，市場正結構性轉變，會帶來不穩定性因素及波動。投資者應主動適應環境變化，以靈活的思維重新檢視股債等資產的配置，更有望以實現長期投資目標。

市況波動下主動管理股票投資

股票配置是多元資產投資組合的戰略基石之一，截至今年5月底，環球主要股票市場指數已由2022年的高位下跌13%至23%不等，令股票資產較高的估值回落至較合理的範圍。

面對眼前的市場波動，投資者更需注意降低投資組合的下行風險，如部署全球股市以分散風險，主動及靈活管控投資組合的波動情況。另外，利用平均成本法（dollar cost averaging）逐步增加股票配置，避免以一個價位押注，並重點關注受壓下挫的領域，或有助在長期錄得跑贏通脹的回報。

重新審視政府債券對投資的影響

股債齊跌令分散投資日趨困難，成為投資者今年面臨的重大挑戰之一。長期政府債券的孳息率近年徘徊在零的水平，意味著投資優質政府債券或難以帶來理想回報。但隨著近期孳息率攀升，一旦出現極其負面的經濟和地緣政治事件，政府債券或有望重新發揮「避險資產」的作用。

然而，如果通脹持續高企，經濟增長維持穩健，央行持續收緊政策，政府債券的孳息率或會繼續攀升，導致其總回報錄得負數。為降低投資債券帶來的風險，投資者宜放眼環球政府債券，部署美元或日圓等具「避險」作用的貨幣，並關注通脹掛鈎債券。

利用主動型策略應對波動及通脹升溫

在過去20年，股票和固定收益市場均錄得較强回報，令指數化投資亦能帶來較理想的回報。但當前投資回報要超過8%的通脹水平並非易事，市場更預期美國通脹或將在未來五年維持在約3%的水平。

值得注意的是，市場波動往往會為主動型投資者帶來機遇，因為宏觀環境不穩及市況波動將拉大個股及個債的表現差異，令利用基本因素主動選股的投資者更具優勢。另外，多元資產投資者亦可關注流動性較高的另類資產，但必須清楚認識其在不同市況下的表現差異以及投資目標。