港股跌幅擴大恒生指數跌逾300點 滙豐（00005）股價挫近4%失50元關拖跌港股大市　

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【香港通關】李家超：抗疫不躺平、與內地通關研中途方案 研減少酒店檢疫時間
港股開市報跌，恒生指數低開75點，開報21777點。阿里巴巴 （09988） 股價硬淨升逾3%、中海油 （00883） 股價挫於4%。歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數一度高見106.78，創20年高。速覽ET開市精點↓↓
4.標普香港PMI反映營商信心轉弱、企業預期未來12個月將減產
5.名創優品9896據指以13.8元定價 較美股折讓約2.8%
==7月6日==
恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾1%；商湯 （00020） 反彈8%；金融壹賬通 （06638） 抽升37%。速覽ET開市精點↓↓
1.恒生指數升22點 小米、美團逆市跌 商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%
2.港交所成立香港國際碳市場委員會 11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行
7.5月強積金人均蝕逾7,000元 中港股非獨贏 冠軍竟是歐股基金
==7月4日==
港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓
美團、京東、藥明撐市
欄名 : ET新聞精點