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港股恒指高開318點後升幅極速收窄　滙豐（00005）股守50元關、阿里巴巴（09988）股價仍升逾3%

股市 11:00 2022/07/08

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港股高後後升幅顯著收窄，恒生指數高開318點，現升幅收窄至約30點，未能企穩21800點。滙豐 （00005） 股仍守50元關、阿里巴巴 （09988） 股價升逾3%。速覽ET新聞精點↓↓

最新：確診大廈單日增1262幢沙田成重疫區

今早《ET開市直擊》洪艾爾、黃偉豪即時分析市況

1.恒生指數高開318點試22000

2.證監會一哥提早離任證監會

3.拜登據報今日討論削減對華關稅

4.馬斯克收購Twitter據報陷危機

5.遊戲驛站GME解僱CFO兼大幅裁員

6.國際油價飆近4% 道指升346點

7.英國首相辭職英鎊彈起料短線走強

有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲　獎金總值3萬元等你贏

==7月7日==

港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，午後轉升。恒生指數收報21643點，升56點，成交1120.6億元。恒生科技指數跌0.5%，報4780點。騰訊  （00700）  升逾1%，阿里巴巴  （09988）  、美團  （03690）  逆市軟，跌0.3%及0.8%，吉利  （00175）  升逾6%；國泰  （00293）  、銀娛  （00027）  升3%。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒生指數半日跌87點 騰訊逆市向好 電力股、體育用品股造好

2.單日新增3,028宗確診 2856宗屬本地個案

3.凱柏峰I次輪售225伙 項目一周速沽463伙

4.中國商務部促美方 不要出台新貿易措施

5.有指約翰遜同意下台 英逾50官員辭職逼宮

6.約翰遜下台誰接班？ 英媒列接任大熱人選

7.Carousell 與物流平台合作 推送貨上門或智能櫃領取服務

 

有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲　獎金總值3萬元等你贏

==7月6日＝＝

港股跌市收場，恒生指數跌266點，報21586點。重磅金融股捱沽，滙豐 （00005） 股價跌3.5%，報49.1元；友邦 （01299） 股價跌1.6%，報84.6元。國際油價下挫拖累油股，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 同跌超過4%。不妨睇睇大摩最新「收息股名單」。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒指跌266點滙豐跌3%兩桶油跌4%

2.大摩最新「收息股名單」提兩大風險

3.港股年底才好轉？有類投資不宜沾手

4.港鐵最多加薪5%跑贏公務員

5.供樓利息料升至超過3.5厘

6.中環核心區租盤月租9500元 

7.確診大廈增1107（附疫廈名單）

8.企業預期未來12個月將減產

9.拜登據報僅取消百億美元中國關稅

10.話你知IB狀元有何相同讀書秘訣

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、盧嘉偉為你即時分析港股部署

==7月6日==

恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴  （09988）  升逾1%；小米  （01810）  跌逾3%；美團  （03690）  跌逾1%；商湯  （00020）  反彈8%；金融壹賬通  （06638）  抽升37%。速覽ET開市精點↓↓

最新：消息：行政會議通過公務員劃一加薪少於3%

1.恒生指數升22點　小米、美團逆市跌 商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%

2.港交所成立香港國際碳市場委員會 11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行

3.倪匡60年代七千蚊揀鰂魚涌唐樓「上車」

4.劉鶴與耶倫通話表達對取消關稅的關切

5.芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆

6.英國擬加強互聯網法律 打擊俄羅斯虛假訊息

7.5月強積金人均蝕逾7,000元 中港股非獨贏 冠軍竟是歐股基金

重溫今早《ET開市直擊》朱晉民為你分析市況

==7月4日==

港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

1.港股下半年開局報跌　美團升近4%撐市

2.商湯挫近兩成破底　逾2千買盤排隊撈底

3.滙豐港元定存息加至1.8厘 兩月4度加息

4.確診大廈單日增1009幢 （附疫廈名單）

5.東九龍居屋王 業主入市2年即變銀主盤

6.太古城移民盤1020萬易手 低估價1成

7.泰加保險「終極」停續的士保險

8.新世界試行「4.5天工作」1日在家工作

9.報唔切稅點算好？　教你2個補救方法！

10.美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

《ET講股通》梁耀康分析市況

《石Sir一周前瞻與異動股》

《開市追揸沽》譚智樂送你推介股

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