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港股恒指早段跌300點 藍籌新貴東方海外（00316）收入再創新高股價逆市升逾4%、中遠海控（01919）盈喜股價升7%

股市 10:25 2022/07/07

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港股恒指低開後早段跌逾300點，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅介乎1%至3%。東方海外 （00316） 收入再創新高，股價逆市升逾4%。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒指早段跌300點　區塊鏈概股念炒上

2.東方海外收入再創新高股價逆市升

3.中遠海控盈喜股價早段升7%

4.儲局料本月續加息0.5厘或0.75厘

4.歐元兌美元滙價有機跌至1算

6.「恒馳5」預售首一萬輛17.9萬人民幣

7.紅磡一籃子物業淪銀主盤 投資者遭索價近1.15億放售

8.赤柱環角道綠化地擬建逾600伙

9.公務員評議會促重新考慮加薪幅度

9.今早《ET開市直擊》洪艾爾、李卓穎即時分析市況

有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲　獎金總值3萬元等你贏

==7月6日＝＝

港股跌市收場，恒生指數跌266點，報21586點。重磅金融股捱沽，滙豐 （00005） 股價跌3.5%，報49.1元；友邦 （01299） 股價跌1.6%，報84.6元。國際油價下挫拖累油股，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 同跌超過4%。不妨睇睇大摩最新「收息股名單」。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒指跌266點滙豐跌3%兩桶油跌4%

2.大摩最新「收息股名單」提兩大風險

3.港股年底才好轉？有類投資不宜沾手

4.港鐵最多加薪5%跑贏公務員

5.供樓利息料升至超過3.5厘

6.中環核心區租盤月租9500元 

7.確診大廈增1107（附疫廈名單）

8.企業預期未來12個月將減產

9.拜登據報僅取消百億美元中國關稅

10.話你知IB狀元有何相同讀書秘訣

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、盧嘉偉為你即時分析港股部署

==7月6日==

恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴  （09988）  升逾1%；小米  （01810）  跌逾3%；美團  （03690）  跌逾1%；商湯  （00020）  反彈8%；金融壹賬通  （06638）  抽升37%。速覽ET開市精點↓↓

最新：消息：行政會議通過公務員劃一加薪少於3%

1.恒生指數升22點　小米、美團逆市跌 商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%

2.港交所成立香港國際碳市場委員會 11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行

3.倪匡60年代七千蚊揀鰂魚涌唐樓「上車」

4.劉鶴與耶倫通話表達對取消關稅的關切

5.芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆

6.英國擬加強互聯網法律 打擊俄羅斯虛假訊息

7.5月強積金人均蝕逾7,000元 中港股非獨贏 冠軍竟是歐股基金

重溫今早《ET開市直擊》朱晉民為你分析市況

==7月4日==

港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

1.港股下半年開局報跌　美團升近4%撐市

2.商湯挫近兩成破底　逾2千買盤排隊撈底

3.滙豐港元定存息加至1.8厘 兩月4度加息

4.確診大廈單日增1009幢 （附疫廈名單）

5.東九龍居屋王 業主入市2年即變銀主盤

6.太古城移民盤1020萬易手 低估價1成

7.泰加保險「終極」停續的士保險

8.新世界試行「4.5天工作」1日在家工作

9.報唔切稅點算好？　教你2個補救方法！

10.美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

《ET講股通》梁耀康分析市況

《石Sir一周前瞻與異動股》

《開市追揸沽》譚智樂送你推介股

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