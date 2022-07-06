港股恒指勢低開　美滙急升、紐油跌穿100美元

港股恒指勢跟隨美股急跌低開，恒指黑期現於亞洲交易時段跌約90點。歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數一度高見106.78，創20年高。焦點股可留意阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.83元，較港收市價高2.63元或2.3%。速覽ET開市精點↓↓

今早《ET開市直擊》譚凱韻、盧嘉偉為你即時分析港股部署

1.恒指黑期跌約92點、道指期貨跌23點

2.美滙越106 道指曾瀉742點收跌129點

3.銀行加P料至6厘或以上 供樓利息升至逾3.5厘

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5.強積金上月人均蝕逾7,000元

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==7月6日==

恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾1%；商湯 （00020） 反彈8%；金融壹賬通 （06638） 抽升37%。速覽ET開市精點↓↓

最新：消息：行政會議通過公務員劃一加薪少於3%

1.恒生指數升22點 小米、美團逆市跌 商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%

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重溫今早《ET開市直擊》朱晉民為你分析市況

==7月4日==

港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

1.港股下半年開局報跌 美團升近4%撐市

2.商湯挫近兩成破底 逾2千買盤排隊撈底

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