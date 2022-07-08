港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點　日本前首相安倍晉三遭槍擊日圓匯價波動

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【新股IPO】3新股首掛兩跌一升 潤邁德一手虧損960元 玄武雲險守招股價
港股受阿里巴巴 （09988） 股價升近4%帶動，恒生指數收市保住升市，升82點收報21725點；國指升12點收報7551點；科指升28點報4808點，主板全日成交額1058億元。日本前首相安倍晉三遭槍擊，消息震動匯市日圓走高。速覽ET新聞精點↓↓
==7月7日==
港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，午後轉升。恒生指數收報21643點，升56點，成交1120.6億元。恒生科技指數跌0.5%，報4780點。騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市軟，跌0.3%及0.8%，吉利 （00175） 升逾6%；國泰 （00293） 、銀娛 （00027） 升3%。速覽ET新聞精點↓↓
1.恒生指數半日跌87點 騰訊逆市向好 電力股、體育用品股造好
7.Carousell 與物流平台合作 推送貨上門或智能櫃領取服務
==7月6日＝＝
港股跌市收場，恒生指數跌266點，報21586點。重磅金融股捱沽，滙豐 （00005） 股價跌3.5%，報49.1元；友邦 （01299） 股價跌1.6%，報84.6元。國際油價下挫拖累油股，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 同跌超過4%。不妨睇睇大摩最新「收息股名單」。速覽ET新聞精點↓↓
==7月6日==
恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾1%；商湯 （00020） 反彈8%；金融壹賬通 （06638） 抽升37%。速覽ET開市精點↓↓
1.恒生指數升22點 小米、美團逆市跌 商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%
2.港交所成立香港國際碳市場委員會 11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行
7.5月強積金人均蝕逾7,000元 中港股非獨贏 冠軍竟是歐股基金
==7月4日==
港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓
美團、京東、藥明撐市
欄名 : ET新聞精點