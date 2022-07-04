港股下半年首個交易日力試二萬二　恒指由跌逾400點大幅窄至僅跌29點靠美團（03690）、京東（09618）、藥明（02269）撐市

港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

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