港股下半年首個交易日力試二萬二 恒指由跌逾400點大幅窄至僅跌29點靠美團（03690）、京東（09618）、藥明（02269）撐市 股市 16:10 2022/07/04 分享： 分享： 港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓ 美團、京東、藥明撐市 美團 （03690） 升3.6%，報201.2元 京東 （09618） 升3.6%，報262.0元 藥明 （02269） 升8.0%，報77.55元 1.港股下半年開局報跌 美團升近4%撐市 2.商湯挫近兩成破底 逾2千買盤排隊撈底 3.滙豐港元定存息加至1.8厘 兩月4度加息 4.東九龍居屋王 業主入市2年即變銀主盤 5.確診大廈單日增1009幢 （附疫廈名單） 6.泰加保險「終極」停續的士保險 7.港人上車難 梁志堅話你知應點解決 8.新世界試行「4.5天工作」1日在家工作 9.報唔切稅點算好？ 教你2個補救方法！ 10.美股周一休市 聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要 《ET講股通》梁耀康分析市況 《石Sir一周前瞻與異動股》 《開市追揸沽》譚智樂送你推介股 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 港股造好恒指收報22014點 阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清 2022/06/08 港股造好恒指收報22014點 阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數