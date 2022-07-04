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港股下半年首個交易日力試二萬二　恒指由跌逾400點大幅窄至僅跌29點靠美團（03690）、京東（09618）、藥明（02269）撐市

股市 16:10 2022/07/04

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港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

1.港股下半年開局報跌　美團升近4%撐市

2.商湯挫近兩成破底　逾2千買盤排隊撈底

3.滙豐港元定存息加至1.8厘 兩月4度加息

4.東九龍居屋王 業主入市2年即變銀主盤

5.確診大廈單日增1009幢 （附疫廈名單）

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10.美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

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《石Sir一周前瞻與異動股》

《開市追揸沽》譚智樂送你推介股

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