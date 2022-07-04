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港股七一假後復市料靠穩　阿里巴巴神秘大戶搬920億股份來港有何玄機？

股市 09:00 2022/07/04

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港股七一假後復市料靠穩，阿里巴巴 （09988） 神秘大戶搬920億股份來港有何玄機？另外留意電動車概念股贛鋒鋰業 （01772） 遭中證監立案，涉及2020年A股內幕交易。提提你，美股周一休市。速覽ET開市精點↓↓

今早《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況，留意今日送你一隻下半年推介股

1.港股下半年開局恒指黑期先靠穩

2.阿里巴巴神秘大戶搬920億股份來港有何玄機

3.商湯股份上周解禁後急挫光大估8月納港股通獲支持

4.贛鋒鋰業遭中證監立案涉2020年A股內幕交易

5.世茂未支付今日到期10億美元債　未收到債權人加速還款通知

6.美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

欄名 : ET新聞精點

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