港股七一假後復市料靠穩 阿里巴巴神秘大戶搬920億股份來港有何玄機？ 股市 09:00 2022/07/04 分享： 分享： 港股七一假後復市料靠穩，阿里巴巴 （09988） 神秘大戶搬920億股份來港有何玄機？另外留意電動車概念股贛鋒鋰業 （01772） 遭中證監立案，涉及2020年A股內幕交易。提提你，美股周一休市。速覽ET開市精點↓↓ 今早《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況，留意今日送你一隻下半年推介股 1.港股下半年開局恒指黑期先靠穩 2.阿里巴巴神秘大戶搬920億股份來港有何玄機 3.商湯股份上周解禁後急挫光大估8月納港股通獲支持 4.贛鋒鋰業遭中證監立案涉2020年A股內幕交易 5.世茂未支付今日到期10億美元債 未收到債權人加速還款通知 6.美股周一休市 聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 港股造好恒指收報22014點 阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清 2022/06/08 港股造好恒指收報22014點 阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 阿里巴巴 香港