日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點

日本前首相安倍晉三遇襲，證實死亡終年67歲，每美元兌日圓現企135.7水平。港股方面，港股今日受阿里巴巴 （09988） 股價升近4%帶動，恒生指數收市保住升市，升82點收報21725點；國指升12點收報7551點；科指升28點報4808點，主板全日成交額1058億元。速覽ET新聞精點↓↓

最新：日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡終年67歲

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==7月7日==

港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，午後轉升。恒生指數收報21643點，升56點，成交1120.6億元。恒生科技指數跌0.5%，報4780點。騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市軟，跌0.3%及0.8%，吉利 （00175） 升逾6%；國泰 （00293） 、銀娛 （00027） 升3%。速覽ET新聞精點↓↓

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==7月6日＝＝

港股跌市收場，恒生指數跌266點，報21586點。重磅金融股捱沽，滙豐 （00005） 股價跌3.5%，報49.1元；友邦 （01299） 股價跌1.6%，報84.6元。國際油價下挫拖累油股，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 同跌超過4%。不妨睇睇大摩最新「收息股名單」。速覽ET新聞精點↓↓

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==7月6日==

恒生指數收報21853點，升22點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.5%，報4861點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾1%；商湯 （00020） 反彈8%；金融壹賬通 （06638） 抽升37%。速覽ET開市精點↓↓

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==7月4日==

港股於下半年首個交易日報跌，恒生指數力試二萬二關不果，但收市時跌幅顯著收窄，由早段最多跌逾400點，至收市僅跌29點，報21830點，主要靠科網股力撐，主板全日成交額1314億元。速覽ET開市精點↓↓

美團、京東、藥明撐市

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