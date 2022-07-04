  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】港股下半年開局恒指曾跌400點　商湯續挫16%破底　港交所跌4%（不斷更新）

股市 11:30 2022/07/04

分享：

分享：

港股下半年開局低開逾百點。恒生指數開報21690點，跌169點。恒生科技指數跌0.4%，報4851點。商湯 （00020） 續跌逾4%；港交所 （00388） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；美團 （03690） 升近1%。

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【11：30】【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險　人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力

【11：20】恒指跌幅再度收窄至百點內。

【11：16】吉利 （00175） 最新跌逾3%，報17.22元，今早曾低見16.98元。

【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權　稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

【11：02】大市跌幅再收窄至約135點，報21723點。

【10：55】復星醫藥 （02196） 升幅擴大至近一成，高見31.9元。

【10：50】商湯 （00020） 尋底，股價跌逾16%，低見2.6元。

【10：42】車股下跌，吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾5%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：40】商湯 （00020） 跌幅擴大至14%，破底低見2.68元，成交10.4億元。

【10：39】華寶 （00336） 股價再升近9%，高見6.7元。

【10：38】榮豐億 （03683） 逆市升近28%，高見0.31元，暫為升幅最大股份。

【10：32】【下半年展望】瑞銀孟磊：6月以來北上資金淨流入730億元　三大原因料海外資金下半年重回中國市場

【10：28】恒指跌幅再擴近200點，報21666點，跌193點；科指跌0.6%，報4842點。

【10：24】【ETF通】瑞銀房東明：ETF通料帶動A股市場交易及資金量增約一成　可提升投資決策效率及豐富中國市場交易策略

【10：22】銀娛 （00027） 跌逾3%；金沙 （01928） 跌4%。另外，永利 （01128） 、新濠 （00200） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌逾5%。

【10：21】快狗打車 （02246） 股價跌逾9%，低見11.08元再創上市低。

【10：19】復星醫藥 （02196） 股價逆市升逾7%，高見31.4元。

【10：13】【收購交易】時富金融復牌升一成　時富投資溢價25.4%收購旗下時富金融、涉資6335萬　冀變相增持

【10：09】ATMXJ普遍逆市上揚，美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升1%；騰訊 （00700） 微跌0.1%。

【10：00】【濠賭股】濠賭股走弱、澳博挫4%　澳門6月博彩毛收入跌62%、仍好過市場預期　上半年賭收插46%

【09：59】新秀麗（Samsonite）  （01910） 上周五（1日）出售俄羅斯的業務，股價今早逆市升逾1%，高見16元。

【烏克蘭戰爭】新秀麗：上周出售俄羅斯業務　過去3年銷售淨額佔比約1.6至2%

【09：55】金融股向下，滙豐 （00005） 跌2%；渣打 （02888） 、友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：52】科指率先轉升0.6%，報4898點。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 最新轉升逾1%，高見114.1元。

【09：49】美團 （03690） 逆市造好升逾3%，重上200關，高見201.2元，支撐大市跌幅收窄至約100點。

【09：43】大市早段一度跌約400點，低見21458點，恒指最新跌幅收窄，跌約144點，報21715點；科指跌0.2%，報4860點。

【09：40】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 逆市升逾2%；小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：37】「B站」嗶哩嗶哩  （09626）  補上納入國指，股價逆市升逾2%，高見209.4元。

【恒指公司換馬】融創遭剔出國指、嗶哩嗶哩補上　多家內房剔出港股通

【09：32】大市開市後跌幅擴大至逾300點，報21484點，跌375點；科指跌1.7%，報4787點。

【09：31】商湯 （00020） 再挫近一成，破底低見2.81元再創上市後新低。

【09：30】「ETF通」今開通，港交所 （00388） 早段跌逾4%，低見368.2元，成交3億元。

【ETF通】ETF通今啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反跌近4%

【09：27】【電動車概念股】贛鋒鋰業遭中證監立案、開市跌8%　涉2020年A股內幕交易

【09：27】【電動車】小鵬開市挫5%　6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛　「蔚小理」中誰表現最勁？

【09：25】美圖公司 （01357） 發盈警，股價今早低開逾7%，美圖預期半年淨虧損增加約99.6%至154.1%，主因是為已購買加密貨幣減值。

【美圖公司】投資加密幣貨值腰斬　美圖公司發盈警料半年淨虧損最多約3.5億元人幣

【09：24】非凡中國 （08032） 逆市高開逾4%。非凡中國 再闖關申請轉主板，近日發公告指已向聯交所提交有關建議轉板上市的正式申請。

【GEM轉主板】非凡中國再闖關申請轉主板上市　野村任獨家保薦人

【09：21】恒生指數開報21690點，跌169點。恒生科技指數跌0.4%，報4851點。商湯 （00020） 續跌逾4%；港交所 （00388） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；美團 （03690） 升近1%。

【商湯20】商湯大戶再調百億大貨壓境、股價恐再走弱　6月累存倉170億股料續積極部署沽貨

【09：12】期指開報21745點，微升1點。

【09：06】【互聯互通】中港監管機構擬推「互換通」、買賣利率衍生工具　初期先開北向通

【08：52】金融壹賬通 （06638） 獲批在港交所主板以介紹形式雙重主要上市，今日掛牌。

【新股IPO】金融壹賬通獲批在港以介紹形式雙重上市　下周一掛牌

【08：42】恒指黑期升約28點，報21895點；道指期貨跌123點，報30938點。

【08：38】【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案　又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌

【08：17】【生科股】諾誠健華廣州生產基地獲批　可生產自研治療淋巴瘤藥物

【07：54】【盈警】澳優料上半年少賺最多84%　出生率下降及防疫措施、行業面臨前所未有挑戰

【07：52】【新冠檢測】雲康集團伙鍾南山所屬之呼研所等合組公司　以建立快速檢測網路

【07：45】【新股IPO】塗鴉智能2391超額認購近9倍　一手中籤率18%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21839點，跌20點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.29元，較港收市價低0.36元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.33元，較港收市價高0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.79元，較港收市價高1.89元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 美股 恒生指數

下一篇文章

【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險　人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款