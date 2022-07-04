【港股市況】港股下半年開局　恒指黑期升約28點、道指期貨跌123點（不斷更新）

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【互聯互通】中港監管機構擬推「互換通」、買賣利率衍生工具 初期先開北向通
港股下半年開局，恒生指數七一假後若跟足ADR走勢，大市今早料輕微低開約20點，恒指料開報21839點。滙豐 （00005） ADR折合報51.29元，較港收市價低0.36元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.33元，較港收市價高0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.79元，較港收市價高1.89元或1.7%。
【09：06】【互聯互通】中港監管機構擬推「互換通」、買賣利率衍生工具 初期先開北向通
【08：52】金融壹賬通 （06638） 獲批在港交所主板以介紹形式雙重主要上市，今日掛牌。
【新股IPO】金融壹賬通獲批在港以介紹形式雙重上市 下周一掛牌
【08：42】恒指黑期升約28點，報21895點；道指期貨跌123點，報30938點。
【08：38】【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案 又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌
【08：17】【生科股】諾誠健華廣州生產基地獲批 可生產自研治療淋巴瘤藥物
【07：54】【盈警】澳優料上半年少賺最多84% 出生率下降及防疫措施、行業面臨前所未有挑戰
【07：52】【新冠檢測】雲康集團伙鍾南山所屬之呼研所等合組公司 以建立快速檢測網路
【07：45】【新股IPO】塗鴉智能2391超額認購近9倍 一手中籤率18%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報21839點，跌20點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.29元，較港收市價低0.36元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.33元，較港收市價高0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.79元，較港收市價高1.89元或1.7%。
【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。
責任編輯︰梁浩碩