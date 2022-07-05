【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）

美股及美債市因美國獨立日假期休市，道指期貨偏軟，滙市變動不大，夜期收市仍升128點，收報21943點，挑戰22000關。

北水於下半年首個交易日繼續吸資，雖然僅12.1億元，但已是連續17個交易日吸資，累計突破500億元，北水仍鍾情車股，理想汽車（02015）吸資6.5億元最佳，騰訊（00700）吸3.4億元，協鑫科技（03800）吸2.5億元。

北水今日流向

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港股下半年開局恒指微跌29點 商湯續挫19%破底 美團升逾3%撐市

港股下半年開局反覆偏軟。恒生指數開報21690點，跌169點，開市後曾跌約400點，其後跌幅收窄，午後曾倒升，恒生指數收報21830點，跌29點，成交1314.5億元。恒生科技指數升0.3%，報4884點。美團 （03690） 升逾3%；藥明生物 （02269） 升8%；騰訊 （00700） 跌2%；港交所 （00388） 跌3%；商湯 （00020） 再跌近19%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 201.20 +3.6 +56 -42 藥明生物 77.55 +8.0 +35 79 京東 262.00 +3.6 +22 -189 港交所 374.00 -3.1 -25 37 騰訊 347.00 -2.1 -34 12 工行 4.34 -6.8 -40 3

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報21830點，跌29點，成交1314.5億元。恒生科技指數升0.3%，報4884點。美團 （03690） 升逾3%；藥明生物 （02269） 升8%；騰訊 （00700） 跌2%；港交所 （00388） 跌3%；商湯 （00020） 再跌近19%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

【16：00】恒生指數U盤前跌31點，報21828點。

【15：51】和黃醫藥 （00013） 尾市升19%，高見23.3元。

【15：36】【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險 接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保

【15：34】騰訊 （00700） 尾市跌2.5%，低見344.4元。

【15：30】【元宇宙】騰訊音樂傳試推音樂版元宇宙社交 旗下QQ音樂測試虛擬社區「Music Zone」

【15：22】港股尾市跌約75點，報21785點；科指升0.2%，報4878點。

【15：15】【大行看法】大摩：中港放寬防疫措施利好投資情緒、逐步提高中資股持倉 薦22隻疫後復常股（附名單）

【15：10】長和系逆市向上，長和 （00001） 升0.6%；長實 （01113） 升0.9%；長建 （01038） 升逾1%；電能 （00006） 升0.6%。

【15：00】獲納入國指的嗶哩嗶哩 （09626） 股價升幅擴大至逾5%，高見211.8元。

【14：56】大市跌幅收窄至約35點，報21824點；科指升0.2%，報4880點。

【14：51】發盈警的美圖公司 （01357） 跌幅擴大至一成，低見0.93元。

【14：49】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新升近4%。

【14：42】【肖建華事件】明天系創辦人肖建華案據報今日上海審訊

【14：34】【下半年展望】招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行 看好疫後復甦、龍頭生科股等（附首選推薦名單）

【14：29】港交所 （00388） 跌幅收窄至3%內，報374.8元，跌2.9%。

【14：24】騰訊 （00700） 午後跌2%，低見347.2元。美團 （03690） 、京東 （09618） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%；小米 （01810） 升0.3%。

【14：20】藥明生物 （02269） 股價逆市造好，升逾7%，高見77.45元。

【14：09】港股再轉跌百點，報21758點，跌101點，午後曾高見21886點。

【13：56】【大行報告】美團逆市彈4% 大摩：最樂觀3年來股價可升見450元、重申為中資科網首選

【13：50】【智能手機】內地618購物節智能手機銷量按年跌1成 小米市佔率降至第4、蘋果成高端市場贏家

【13：32】港股午後轉升，最新報21865點，升6點；科指升0.3%，報4886點。

【13：24】世紀睿科 （01450） 午後曾急挫4成低見2.5元，最新仍跌24%，成交3443萬元，今早曾破頂高見4.6元。

【13：21】【商湯20】商湯續挫近兩成破底 逾千買盤2.5元排隊再撈底

【13：08】美團 （03690） 升幅擴大至近4%，高見201.8元；京東 （09618） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升1%；小米 （01810） 升0.7%，騰訊 （00700） 跌0.8%。

【13：07】中生製藥 （01177） 午後升幅擴大至逾6%，高見5.3元。

【13：03】期指轉升9點，大市跌幅收窄至約45點。

【13：03】榮豐億 （03683） 升幅擴大至5成，高見0.34元，成交675.6萬元。

【13：00】恒指午後初段跌約100點，報21757點，跌102點；科指跌0.4%，報4852點。

【12：51】【醫藥股】中生製藥兩日累升1成 滙豐：收購F-STAR可提升產品線、潛在升幅約34%

【12：51】【新股IPO】金融壹賬通：拓寬商業科技服務對象及地域覆蓋 港股半日成交較淡靜、仍高美股約11%

【12：45】【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案 12年賺近兩倍仍拒賣

【12：33】【新股IPO】內地虛擬社交平台Soul母企Soulgate申主板上市 騰訊持股近五成

【12：30】恒指黑期跌約150點，報21716點。

【12：09】【恒大危機】恒大多間子公司再增執行人信息 被執行總金額累達147億元人幣

【12：00】恒生指數半日跌129點，報21730點，成交729億元。恒生科技指數跌0.4%，報4849點。美團 （03690） 逆市升近3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；騰訊 （00700） 跌1%；港交所 （00388） 跌逾3%；商湯 （00020） 續跌逾13%破底。

【11：47】【電視廣播TVB】TVB大股東黎瑞剛近日重組持股 騰訊阿里料將脫手TVB在內投資項目

【11：44】恒指中午收市前跌約145點，報21715點；科指跌0.5%，報4843點。

【11：30】【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險 人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力

【11：20】恒指跌幅再度收窄至百點內。

【11：16】吉利 （00175） 最新跌逾3%，報17.22元，今早曾低見16.98元。

【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權 稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

【11：02】大市跌幅再收窄至約135點，報21723點。

【10：55】復星醫藥 （02196） 升幅擴大至近一成，高見31.9元。

【10：50】商湯 （00020） 尋底，股價跌逾16%，低見2.6元。

【10：42】車股下跌，吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾5%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：40】商湯 （00020） 跌幅擴大至14%，破底低見2.68元，成交10.4億元。

【10：39】華寶 （00336） 股價再升近9%，高見6.7元。

【10：38】榮豐億 （03683） 逆市升近28%，高見0.31元，暫為升幅最大股份。

【10：32】【下半年展望】瑞銀孟磊：6月以來北上資金淨流入730億元 三大原因料海外資金下半年重回中國市場

【10：28】恒指跌幅再擴近200點，報21666點，跌193點；科指跌0.6%，報4842點。

【10：24】【ETF通】瑞銀房東明：ETF通料帶動A股市場交易及資金量增約一成 可提升投資決策效率及豐富中國市場交易策略

【10：22】銀娛 （00027） 跌逾3%；金沙 （01928） 跌4%。另外，永利 （01128） 、新濠 （00200） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌逾5%。

【10：21】快狗打車 （02246） 股價跌逾9%，低見11.08元再創上市低。

【10：19】復星醫藥 （02196） 股價逆市升逾7%，高見31.4元。

【10：13】【收購交易】時富金融復牌升一成 時富投資溢價25.4%收購旗下時富金融、涉資6335萬 冀變相增持

【10：09】ATMXJ普遍逆市上揚，美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升1%；騰訊 （00700） 微跌0.1%。

【10：00】【濠賭股】濠賭股走弱、澳博挫4% 澳門6月博彩毛收入跌62%、仍好過市場預期 上半年賭收插46%

【09：59】新秀麗（Samsonite） （01910） 上周五（1日）出售俄羅斯的業務，股價今早逆市升逾1%，高見16元。

【烏克蘭戰爭】新秀麗：上周出售俄羅斯業務 過去3年銷售淨額佔比約1.6至2%

【09：55】金融股向下，滙豐 （00005） 跌2%；渣打 （02888） 、友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：52】科指率先轉升0.6%，報4898點。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 最新轉升逾1%，高見114.1元。

【09：49】美團 （03690） 逆市造好升逾3%，重上200關，高見201.2元，支撐大市跌幅收窄至約100點。

【09：43】大市早段一度跌約400點，低見21458點，恒指最新跌幅收窄，跌約144點，報21715點；科指跌0.2%，報4860點。

【09：40】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 逆市升逾2%；小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：37】「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 補上納入國指，股價逆市升逾2%，高見209.4元。

【恒指公司換馬】融創遭剔出國指、嗶哩嗶哩補上 多家內房剔出港股通

【09：32】大市開市後跌幅擴大至逾300點，報21484點，跌375點；科指跌1.7%，報4787點。

【09：31】商湯 （00020） 再挫近一成，破底低見2.81元再創上市後新低。

【09：30】「ETF通」今開通，港交所 （00388） 早段跌逾4%，低見368.2元，成交3億元。

【ETF通】ETF通今啟動 盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下 港交所股價反跌近4%

【09：27】【電動車概念股】贛鋒鋰業遭中證監立案、開市跌8% 涉2020年A股內幕交易

【09：27】【電動車】小鵬開市挫5% 6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛 「蔚小理」中誰表現最勁？

【09：25】美圖公司 （01357） 發盈警，股價今早低開逾7%，美圖預期半年淨虧損增加約99.6%至154.1%，主因是為已購買加密貨幣減值。

【美圖公司】投資加密幣貨值腰斬 美圖公司發盈警料半年淨虧損最多約3.5億元人幣

【09：24】非凡中國 （08032） 逆市高開逾4%。非凡中國 再闖關申請轉主板，近日發公告指已向聯交所提交有關建議轉板上市的正式申請。

【GEM轉主板】非凡中國再闖關申請轉主板上市 野村任獨家保薦人

【09：21】恒生指數開報21690點，跌169點。恒生科技指數跌0.4%，報4851點。商湯 （00020） 續跌逾4%；港交所 （00388） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；美團 （03690） 升近1%。

【商湯20】商湯大戶再調百億大貨壓境、股價恐再走弱 6月累存倉170億股料續積極部署沽貨

【09：12】期指開報21745點，微升1點。

【09：06】【互聯互通】中港監管機構擬推「互換通」、買賣利率衍生工具 初期先開北向通

【08：52】金融壹賬通 （06638） 獲批在港交所主板以介紹形式雙重主要上市，今日掛牌。

【新股IPO】金融壹賬通獲批在港以介紹形式雙重上市 下周一掛牌

【08：42】恒指黑期升約28點，報21895點；道指期貨跌123點，報30938點。

【08：38】【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案 又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌

【08：17】【生科股】諾誠健華廣州生產基地獲批 可生產自研治療淋巴瘤藥物

【07：54】【盈警】澳優料上半年少賺最多84% 出生率下降及防疫措施、行業面臨前所未有挑戰

【07：52】【新冠檢測】雲康集團伙鍾南山所屬之呼研所等合組公司 以建立快速檢測網路

【07：45】【新股IPO】塗鴉智能2391超額認購近9倍 一手中籤率18%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21839點，跌20點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.29元，較港收市價低0.36元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.33元，較港收市價高0.93元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.79元，較港收市價高1.89元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五低開高走，市場憂經濟衰退風險，資金湧入債市，美10年債息一度跌穿2.8厘，道指早段走弱 ，尾段反覆回升逾300點，道指收市升321點，報31097點；納指升99點或0.9%，收報11127點；標指升39點，報3825點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩